Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Maandenlang wordt beweerd dat Apple in-display Touch ID- technologie test met behulp van een optische vingerafdrukscanner. Nu stapelt The Wall Street Journal op, door te beweren dat het van twee voormalige Apple-medewerkers heeft gehoord dat naast Face ID mogelijk een nieuwe optische Touch ID kan worden geïmplementeerd.

Een voormalige medewerker, die eerder aan Touch ID werkte, zei dat de optische versie mogelijk betrouwbaarder is dan technologieën die ultrasoon gebruiken. Dezelfde bron beweerde echter dat Apple geen optische vingerafdruksensor zou uitrollen totdat deze net zo veilig is als de huidige Touch ID-sensor.

Touch ID is momenteel beschikbaar op de iPhone SE, iPad en MacBooks. Het is ook beschikbaar via de slaap / waakknop op de iPad Air 4.

Als je twijfelt of de volgende iPhone zowel Face ID als een versie van Touch ID zal hebben met behulp van een optische vingerafdrukscanner die in het scherm is ingebouwd, bedenk dan dat de meeste mensen elke dag een masker moeten dragen, en dat maakt het moeilijk om een iPhone met Face te ontgrendelen ID alleen. Hoewel Apple nu een bètatest uitvoert van een versie van Face ID in iOS 14.5 die maskers ondersteunt, moet een gebruiker tegelijkertijd een ontgrendelde Apple Watch dragen, wat niet erg naadloos of handig is.

Ook Bloomberg denkt dat Apple al is begonnen met het testen van een in-display-versie van Raak ID aan. Het beweerde zelfs dat de iPhone uit 2021 zou kunnen worden geleverd met een vingerafdruksensor op het scherm. Cryptische maar betrouwbare leaker L0vetodream lijkt ook te geloven dat Apple een iPhone ontwikkelt met een ingebouwde Touch ID-sensor.

Voor meer geruchten over de volgende iPhone, waarvan wordt aangenomen dat deze iPhone 13 wordt genoemd, bekijk hier de overzichtshandleiding van Pocket-lint .

Geschreven door Maggie Tillman.