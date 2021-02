Wat is er nieuw in iOS 14.5 en iPadOS 14.5?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de eerste bèta van iOS 14.5 en iPadOS 14.5 iOS en macOS uitgebracht die ontwikkelaars kunnen testen.

Naast de bètas voor ontwikkelaars, heeft Apple aangekondigd dat het de neerslag op het volgende uur - een functie die in de VS met iOS 14 is gelanceerd - naar het VK en Ierland gaat uitrollen. De functie, die beschikbaar is in de Weer-app en in de Weer-widget, is in wezen een nieuwe grafiek die een minuut-tot-minuut voorspelling toont van regen of sneeuw voor het komende uur.

Hoe dan ook, hier zijn alle nieuwe functies die naar je iPhone of iPad komen.

Geregistreerde ontwikkelaars kunnen het profiel voor de eerste ontwikkelaarsbèta downloaden van het Apple Developer Center. Toekomstige bètaversies zullen via de ether beschikbaar zijn.

U kunt nu uw iPhone ontgrendelen terwijl u een masker draagt, maar de functie werkt alleen op de iPhone (niet op de iPad) en vereist een Apple Watch. Uw horloge ontgrendelt in wezen uw iPhone wanneer u Face ID probeert te gebruiken terwijl u een masker draagt dat zowel uw mond als neus bedekt.

Opmerking: de Apple Watch moet om uw pols zijn en ontgrendeld.

Apple zei dat ontwikkelaars nu je toestemming moeten krijgen voordat ze je volgen, en je kunt zien of wijzigen welke apps je toestemming hebt gegeven in Instellingen.

U kunt Siri nu vragen uw noodcontacten te bellen.

Als u iOS / iPadOS 14.5 gebruikt, kunnen uw iPhone en iPad de nieuwste gamecontrollers voor Xbox en Playstation ondersteunen.

Nee. Apple zei dat het de handschriftherkenning en Krabbel-functies op de iPad heeft uitgebreid om Portugees, Frans, Italiaans, Duits en Spaans te ondersteunen. Dat betekent dat u met een Apple Pencil met de hand in deze talen in elk tekstveld kunt schrijven en ook gemakkelijk tekst kunt selecteren, knippen en plakken in een ander document als getypte tekst.

Apple voegde ook "verbeteringen" toe aan extra functies, zoals Share ETA in CarPlay en 5G wereldwijde DualSIM-ondersteuning.

Geschreven door Maggie Tillman.