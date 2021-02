iPhone Face ID werkt binnenkort met maskers, maar alleen als je een Apple Watch draagt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Uw Face ID-iPhone kan binnenkort worden ontgrendeld, zelfs als u een masker draagt. Er zit echter een addertje onder het gras dat het dit alleen doet als u een Apple Watch draagt die aan de telefoon is gekoppeld en ontgrendeld.

Een probleem met het dragen van gezichtsmaskers over je mond en neus is dat gezichtsherkenning er niet echt bij werkt. Dat is met name een probleem met nieuwere iPhones (iPhone X, XS, XR, 11, 12) die afhankelijk zijn van Face ID .

Maar dat gaat veranderen met de volgende iteratie van iOS 14 , versie 14.5. Het is nu beschikbaar als bètaversie voor ontwikkelaars voor degenen die toegang hebben en zal de komende weken openbaar beschikbaar zijn. iOS 14 werd voor het eerst uitgebracht in september .

Apple vertelt ons dat Face ID precies werkt zoals je zou verwachten met de nieuwe software. Je Apple Watch geeft je wat haptische feedback om je te laten weten dat je iPhone is ontgrendeld. Dit is vergelijkbaar met het gebruik van de Apple Watch om uw Mac te ontgrendelen, die al enige tijd beschikbaar is. Nogmaals, uw horloge moet zich in de buurt van uw iPhone bevinden.

Dit proces werkt ook met Apple Pay , dus je hoeft je masker niet af te doen als je aan de balie staat, maar verslaat eerder het punt van het dragen van een masker. Voor aankopen en toegang tot automatisch aanvullen van wachtwoorden in de App Store, iTunes Store en Safari moet u echter nog steeds uw toegangscode invoeren.

Het lijkt er echter op dat de optie niet automatisch wordt ingeschakeld - u moet deze inschakelen in Instellingen> Gezichts-ID en toegangscode op uw iPhone.

Touch ID-iPhones worden natuurlijk nog steeds op dezelfde manier ontgrendeld als altijd.

De nieuwe functie maakt deel uit van verschillende nieuwe verbeteringen in iOS 14.5 / iPadOS 14.5, waaronder updates voor Siri, ondersteuning voor de nieuwste generatie Xbox- en PlayStation-gamecontrollers en App Tracking-besturingselementen waarmee je kunt voorkomen dat ontwikkelaars je volgen in apps. 5G wereldwijde Dual SIM wordt ook ondersteund.

Een voorspelling van minuut tot minuut komt ook naar de weer-app in het VK, die eerder in de VS beschikbaar was. Dit is de integratie van een deel van de Dark Sky-app die Apple vorig jaar kocht .

Daarnaast zijn er in iPadOS 14.5 ook verbeteringen in handschriftherkenning en Krabbel, inclusief ondersteuning voor Portugees, Frans, Italiaans, Duits en Spaans.

