Hoe het iPhone Apple-logo als een geheime knop te gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn een aantal slimme functies ingebouwd in de iOS-software van Apple - waarvan u sommige vindt in onze iPhone-tips en -trucs - maar een functie genaamd Back Tap is een van onze absolute favorieten. We houden er zo van, we vonden dat het zijn eigen uitleg verdiende.

Back Tap verandert het Apple-logo op de achterkant van je iPhone in een geheime knop. Ja werkelijk. Je kunt het logo zo programmeren dat het een screenshot maakt als je er dubbel op tikt en Shazam start als je er bijvoorbeeld driemaal op tikt, of je kunt een Siri-snelkoppeling instellen om te gebruiken als dubbel en driemaal tikken, zoals je partner bellen.

Back Tap is echter niet standaard ingeschakeld. Dit is wat u de geheime knop van het Apple-logo kunt laten doen en hoe u Back Tap kunt instellen.

De functie die het Apple-logo op de achterkant van je iPhone in een geheime knop verandert, wordt Back Tap genoemd. Het is verborgen in de toegankelijkheidsinstellingen van uw iPhone en is standaard uitgeschakeld. Als u het inschakelt, kunt u een aantal opties kiezen die worden uitgevoerd wanneer u dubbel of driemaal op het logo op de achterkant van uw iPhone tikt.

De standaard beschikbare opties voor zowel dubbeltikken als drievoudig tikken zijn:

Geen

Toegankelijkheidssnelkoppeling

App-switcher

Controlecentrum

Huis

Vergrendel scherm

Dempen

Meldingscentrum

Bereikbaarheid

Screenshot

Schudden

Siri in de schijnwerpers

Volume verminderen

Volume omhoog

Ondersteunende aanraking

Klassiek omkeren

Vergrootglas

Slim omkeren

Spreek scherm uit

Voice over

Zoom

Naar beneden scrollen

Scroll omhoog

Er zijn ook Siri-snelkoppelingen onder aan de lijst met opties. Als je Siri-snelkoppelingen hebt gemaakt, worden deze hier weergegeven. Als je dat nog niet hebt gedaan, kun je een Siri-snelkoppeling maken, zoals Stuur een WhatsApp-bericht naar je partner, laat je News Today-feed zien of bel bijvoorbeeld je bestie. U kunt dan een van de snelkoppelingen die u maakt gebruiken als een optie om dubbel of driemaal op het Apple-logo te tikken.

Volg de onderstaande stappen om het Apple-logo op de achterkant van je iPhone in een geheime knop te veranderen wanneer je er dubbel of driemaal op tikt:

Open Instellingen op je iPhone Tik op Toegankelijkheid Tik op Touch Tik op Terug Tik onderaan Tik op Dubbeltikken Selecteer de snelkoppeling die u wilt gebruiken wanneer u dubbeltikt op het Apple-logo Tik op Terug Tik bovenaan uw scherm Tik op Triple Tap Selecteer de snelkoppeling die u wilt gebruiken wanneer u driemaal op het Apple-logo tikt

Als je Back Tap eenmaal hebt ingesteld, is het gebruik van de functie heel eenvoudig. U dubbeltikt of tikt driemaal op de achterkant van uw iPhone waar het Apple-logo staat. Het werkt zelfs als u in onze ervaring een geval heeft, hoewel we het natuurlijk niet met alle gevallen hebben geprobeerd.

U hoeft niet op het logo te drukken, u hoeft alleen maar met uw vinger twee keer of drie keer op het logo te tikken en de snelkoppeling die u voor die actie hebt geselecteerd, wordt meteen uitgevoerd, of het nu gaat om een oproep of een screenshot.

Opmerking: als je een hoesje hebt, moet je misschien gewoon noteren waar het Apple-logo op je apparaat staat. Bij de iPhone 11- en 12-modellen zit hij bijvoorbeeld in het midden van de achterkant, terwijl hij bij de iPhone XR boven het midden in het bovenste derde deel zit.

Geschreven door Britta O'Boyle.