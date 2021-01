Stabilisering van de sensorverschuiving van de iPhone 12 Max kan naar alle iPhone 13 of 14 handsets komen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De iPhone 12 Pro Max heeft een heleboel extra cameramogelijkheden, waaronder beeldstabilisatie met sensorverschuiving, wat betekent dat camerabewegingen vrijwel volledig worden geëlimineerd.

Volgens nieuwe rapporten zal de technologie naar de hele iPhone-reeks van de volgende generatie komen. Logischerwijs wordt dit de iPhone 13-serie genoemd , maar de kans is groot dat Apple doorgaat naar iPhone 14, gezien de negativiteit rond het gebruik van het nummer 13.

Niet elke iPhone van de volgende generatie zal een drievoudige lens hebben, dus de technologie werkt ook op handsets met twee lenzen.

Volgens DigiTimes zullen "Apples volgende generatie iPhones die in de tweede helft van 2021 op de markt komen, allemaal worden geleverd met sensor-shift stabilisatietechnologie, volgens bronnen uit de industrie".

Andere geruchten suggereren dat we ook een ingebouwde vingerafdruksensor kunnen krijgen om het probleem van gezichtsmaskers die niet werken met Face ID te omzeilen. We zouden ook schermen met een hogere verversingssnelheid moeten krijgen. Mogelijk is er ook een kleinere notch, terwijl de omvangrijke camerabehuizing ook kleiner kan worden.

Apple is nu ook begonnen met het ontwikkelen van zijn eigen modemhardware in plaats van die van Qualcomm te gebruiken. Door zijn eigen modem te gebruiken, kan het nauw worden geïntegreerd in het A-serie-platform dat door de iPhone wordt gebruikt, hoewel de moeilijkheden die Intel ondervindt bij het ontwikkelen van zijn eigen 5G-chip aantonen dat dit geen gemakkelijke taak is.

