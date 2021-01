Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is naar verluidt begonnen met het werken aan een opvouwbare iPhone en test zelfs een in-display-versie van Touch ID.

Volgens Bloomberg is het in Cupertino gevestigde bedrijf nog jaren verwijderd van het lanceren van een apparaat voor consumenten, omdat het op dit moment alleen op het scherm werkt en nog niet is begonnen met de rest van de telefoon. De eerste prototypes lijken veel op vouwschermen die al verkrijgbaar zijn bij fabrikanten als Samsung en Motorola en anderen. Maar Apple wil een grotendeels "onzichtbaar scharnier".

Eén scherm zou zich ontvouwen tot ongeveer de grootte van de iPhone 12 Pro Max , hoewel er echter verschillende schermformaten worden besproken.

Bloomberg zei ook dat de iPhone in 2021 kan worden geleverd met een vingerafdruksensor op het scherm. Houd er rekening mee dat Bloomberg sinds 2019 beweert dat Apple de functie aan het verkennen is. Aangezien Face ID echter niet helemaal werkt met gezichtsmaskers, is Apple misschien nu serieus bezig met het toevoegen ervan. Het bedrijf heeft niet gezegd of het geïnteresseerd is in in-display Touch ID, laat staan in opvouwbare telefoons.

Ten slotte zei Bloomberg dat Apple heeft gesproken over het verwijderen van de Lightning-poort en alleen op sommige iPhone-modellen draadloos opladen. Ook zullen Apples lang geruchten AirTags naar verluidt dit jaar worden gelanceerd, en de iPad Pro zou kunnen worden opgefrist met een Mini LED- display.

Tel alles bij elkaar op en Apple zou een aantal serieuze productupdates kunnen plannen, sommige verder weg dan andere, natuurlijk.

Geschreven door Maggie Tillman.