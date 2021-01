Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De iPhone 13 zal een vrijwel identiek ontwerp hebben als de huidige reeks Apple-smartphones, hoewel de inkeping in de lijn ligt van een aanpassing in vergelijking met eerdere modellen.

Dat is volgens een nieuw rapport van de Japanse outlet Mac Otakara , die, onder vermelding van bronnen uit de Chinese toeleveringsketen, suggereert dat de hoogte en breedte van de vier nieuwe iPhone-modellen hetzelfde zullen blijven. De enige verandering aan de buitenkant is de dikte, die met ongeveer 0,26 mm wordt vergroot, met een duidelijke verandering in de camera aan de voorkant die duidt op een iets kleinere inkeping.

Zoals beschreven in het rapport, wordt verwacht dat de TrueDepth-camera smaller wordt omdat de ontvanger aan de bovenkant van het scherm naar de rand van de behuizing beweegt, waardoor Apple de algehele vorm van de inkeping kan verkleinen.

Er zijn ook kleine aanpassingen aan de camera aan de achterzijde, waarbij het toestel naar verwachting met 0,9 mm zal toenemen op de iPhone 13, waarbij Apple naar verluidt ook "de hele camera met saffierglas wil bedekken". Het gerucht gaat dat alle modellen ook beeldstabilisatie met sensorverschuiving kunnen hebben - iets dat de vorige keer alleen op de iPhone 12 Pro Max was opgenomen.

Zoals altijd is het echter belangrijk om deze (zeer) vroege lekken in perspectief te houden. We hebben al enkele rapporten gezien die suggereren dat de telefoons een 120Hz-scherm zullen hebben, en Apple verwachtte ook een nieuwe A15-chip te bevatten, maar er zijn nog vele maanden te gaan voordat de fijnere details naar voren komen.

Eén ding is echter zeker: veel iPhone-fans zouden graag zien dat de notch een kleinere rol op het scherm krijgt.

Geschreven door Conor Allison.