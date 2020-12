iOS 14.3 komt eraan: wat zit er in de nieuwe iPhone-update van Apple?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - iOS 14.3 is vandaag uit, met updates voor verschillende nieuwe belangrijke Apple-functies waarop we hebben gewacht.

Er is ondersteuning voor de inkomende Fitness + -service en voor de nieuwe AirPods Max-hoofdtelefoon van Apple. Er komt ook een nieuwe Apple Watch-update om Fitness + te ondersteunen.

Als je het geluk hebt een iPhone 12 Pro of Pro Max te hebben, kun je die fotos ook maken en bewerken in de ProRAW-modus - we kijken ernaar uit om te testen hoe dat werkt.

Er zijn ook updates voor onder andere de tv-, gezondheids- en weer-apps plus ondersteuning voor de verwachte app-clips-functie , waardoor je dingen kunt doen zoals betalen voor parkeren zonder een volledige app te downloaden.

De tv-app heeft een tabblad voor Apple TV + -inhoud, terwijl de weer-app nu gegevens over de luchtkwaliteit heeft voor geselecteerde landen.

Hier zijn de volledige release-opmerkingen voor iOS 14.3.

Een nieuwe fitnesservaring, mogelijk gemaakt door Apple Watch, met workouts in studiostijl beschikbaar op je iPhone, iPad en Apple TV (Apple Watch Series 3 en hoger)

Nieuwe fitness-app op iPhone, iPad en Apple TV om door Fitness + workouts, trainers en gepersonaliseerde aanbevelingen te bladeren

Elke week worden er videoworkouts toegevoegd in tien populaire trainingstypen: High Intensity Interval Training, Indoor Cycling, Yoga, Core, Strength, Dance, Roeien, Loopband lopen, Loopband hardlopen en Mindful Cooldown

Afspeellijsten samengesteld door Fitness + -trainers als aanvulling op uw training

Fitness + -abonnement beschikbaar in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Ondersteuning voor AirPods Max, nieuwe over-ear hoofdtelefoons

Hifi-audio voor een rijk geluid

Adaptive EQ past het geluid in realtime aan de persoonlijke pasvorm van oorkussens aan

Actieve ruisonderdrukking om omgevingsgeluid buiten te sluiten

Transparantiemodus om de omgeving om je heen te horen

Ruimtelijke audio met dynamische head-tracking voor een theaterachtige luisterervaring

Apple ProRAW-fotos kunnen worden gemaakt op iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

Apple ProRAW-fotos kunnen worden bewerkt in de Fotos-app

Optie om video op te nemen met 25 fps

Spiegel de camera aan de voorzijde voor fotos op iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X

Nieuw gedeelte over privacyinformatie op App Store-paginas met een door ontwikkelaars gerapporteerde samenvatting van de privacypraktijken van de app

Een geheel nieuwe Apple TV + -tab maakt het gemakkelijk om Apple Original-programmas en films te ontdekken en te bekijken

Verbeterde zoekfunctie, zodat u kunt bladeren op categorie, zoals genre, en recente zoekopdrachten en suggesties kunt zien terwijl u typt

De beste zoekresultaten worden weergegeven met de meest relevante overeenkomsten voor films, tv-programmas, cast, kanalen en sport

Ondersteuning voor het starten van app-clips door door Apple ontworpen app-clipcodes te scannen via de camera of vanuit het controlecentrum

Mogelijkheid om het gebruik van zwangerschap, borstvoeding of anticonceptie aan te geven in Cycle Tracking in de Health-app om voorspellingen over menstruatie en vruchtbare perioden beter te beheren

Luchtkwaliteitsgegevens zijn nu beschikbaar in Weer, Kaarten en Siri voor locaties op het vasteland van China

Gezondheidsaanbevelingen voor luchtkwaliteit worden gegeven in Weather en Siri voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, India en Mexico bij bepaalde luchtkwaliteitsniveaus

Luchtkwaliteitsgegevens in Weer, Kaarten en Siri weerspiegelen bijgewerkte nationale schalen voor Duitsland en Mexico

Ecosia-zoekmachine in Safari

Sommige mms-berichten worden mogelijk niet ontvangen

Contactgroepen konden geen leden weergeven bij het opstellen van een bericht

Sommige videos worden niet correct weergegeven wanneer ze worden gedeeld vanuit de Fotos-app

App-mappen kunnen mogelijk niet worden geopend

Zoekresultaten van Spotlight en het openen van apps vanuit Spotlight werkt mogelijk niet

Bluetooth is mogelijk niet beschikbaar in Instellingen

MagSafe Duo-oplader kan uw iPhone draadloos opladen met minder dan het maximale vermogen

Draadloze accessoires en randapparatuur die het WAC-protocol gebruiken, kunnen de installatie mogelijk niet voltooien

Het toetsenbord zou verdwijnen wanneer u een lijst toevoegt aan Herinneringen tijdens het gebruik van VoiceOver

Geschreven door Dan Grabham.