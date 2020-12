Apple is blijkbaar begonnen met werken aan zijn eigen iPhone-modem

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel de huidige iPhone 12-serie cellulaire modems van Qualcomm gebruikt , is het een publiek geheim dat Apple zijn eigen modems ontwikkelt.

De strategie van Apple is tenslotte voor iedereen duidelijk : het bedrijf ontwikkelt graag zelf dingen als het op chipsets aankomt en dat zien we natuurlijk pas in actie met de overgang van de Mac naar Apple Silicon .

Het werk is nu blijkbaar bevestigd tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Apple met werknemers door Johny Srouji, het hoofd van Apples hardwaretechnologieën.

Intel kocht vorig jaar Intels modemdivisie en knowhow, het eindspel in een langdurige reeks gebeurtenissen waarbij Apple 4G-modems van Intel had gekocht als gevolg van ruzie met Qualcomm. Na meerdere juridische gevechten werd de oorlog tussen Apple en Qualcomm onderdrukt toen duidelijk werd dat Intel niet in staat was een efficiënte 5G-modem te ontwikkelen, iets waar Qualcomm misschien wel de wereldleider in is. Maar het was toen vrij duidelijk dat de overstap naar Qualcomm voor iPhone 12 en later zou een korte zijn.

De nieuwste Snapdragon 888-chipsets van Qualcomm zijn voorzien van de X60-modem van het bedrijf die volledig in het silicium is geïntegreerd en dit is ook wat Apple wil doen, dus de modem is rechtstreeks geïntegreerd in de A-Series SoC. Natuurlijk zitten we op dit moment op de A14 en dit zal zeker een paar jaar niet gebeuren, dus we kijken waarschijnlijk naar A16 of A17 in 2022 of 2023 voor een lancering.

Volgens Bloomberg zei Srouji het volgende: "Dit jaar zijn we begonnen met de ontwikkeling van onze eerste interne mobiele modem die een nieuwe belangrijke strategische transitie mogelijk zal maken", zei hij. "Strategische langetermijninvesteringen zoals deze zijn een cruciaal onderdeel om onze producten mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat we een rijke pijplijn van innovatieve technologieën hebben voor onze toekomst."

Geschreven door Dan Grabham.