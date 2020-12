Apple iPhone biedt mogelijk eindelijk periscoopzoom in 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple maakt graag grote beweringen over de camerasystemen die het in zijn telefoons verpakt, maar het duurt vaak een paar jaar voordat het bedrijf de nieuwste technologieën die elders worden aangeboden, overneemt.

De laatste suggestie is dat Apple mogelijk op zoek is naar een apparaat met periscoopzoom in 2022 - waarschijnlijk iets dat gereserveerd zou zijn voor het iPhone Pro Max-model.

Periscoop of gevouwen zoom werkt door het lichtpad van recht door de lenzen naar de sensor te veranderen en het 90 graden te buigen - vandaar de naam. Dat zorgt voor een grotere lensarray die kan worden ondergebracht zonder dat een dikke telefoon nodig is.

Het gebruik van dit type lens werd in 2017 voor het eerst getoond door Oppo , maar het was echt de Huawei P30 Pro uit 2019 die er een verwoestend effect op had, waardoor duidelijke telebeelden mogelijk waren die voorheen onmogelijk waren op een smartphone.

Daarna volgden vele merken, waaronder Samsung in 2020 met de Galaxy S20 Ultra .

Voor de iPhone zou het een kans zijn om iets nieuws aan het iPhone-aanbod te brengen, waardoor langere telefoto-fotografie mogelijk wordt, maar zou een herontwerp van een deel van de lensbehuizing aan de achterkant van de telefoon nodig zijn, iets dat waarschijnlijk niet zal gebeuren in 2021, vanwege tot de lancering van een nieuw ontwerp voor de iPhone 12 in 2020 .

Bronnen vertelden de Koreaanse nieuwstitel The Elec dat Samsung Electro-Mechanics de actuatoren en de lens kon leveren, waarbij LG InnoTek de eenheden assembleerde tot cameramodules voor de iPhone. De verklaring voor de complexe leveranciersovereenkomst ligt blijkbaar bij patenten en bestaande relaties.

De resultaten zullen echter interessanter zijn dan waar de cameramodules vandaan komen. Periscoopzoom kan zoomen boven 3x mogelijk maken, waardoor Apple 5x of 10x zoom kan inschakelen zonder dat enige digitale zoom nodig is - en de kwaliteit van die afbeeldingen verhogen.

In combinatie met computerfotografie is er de mogelijkheid voor hybride zoomlenzen om iPhone-gebruikers afbeeldingen te geven die momenteel onbereikbaar zijn.

Zoals altijd het geval is bij Apple, zullen we pas weten of dit gaat gebeuren als het wordt aangekondigd. Momenteel is de beste suggestie 2022 of 2023.

Geschreven door Chris Hall.