iPhone 12 tips en trucs: 14 coole iOS 14 dingen om te proberen

(Pocket-lint) - Als je een hippe nieuwe iPhone hebt, of zelfs een ouder model, maar met de nieuwste iOS 14-software gedownload, zijn er nogal wat nieuwe functies om van te profiteren die het gebruik van je telefoon wat handiger maken.

Dus of je nu een iPhone 12 Pro Max of een iPhone X hebt, er is genoeg om je tanden in te zetten. In deze functie zullen we u door enkele van de coole tips en trucs leiden die we hebben ontdekt sinds we de nieuwe software en het nieuwe apparaat hebben gebruikt.

De iOS-software van Apple is lange tijd de bron geweest van veel geweldige toegankelijkheidsfuncties, en een van de recentere is de mogelijkheid om op de achterkant van je telefoon te tikken om specifieke functies te starten, zoals het maken van een screenshot.

Om het in te schakelen, ga je naar Instellingen en zoek je Toegankelijkheid, selecteer je nu Aanraken en scrol je omlaag naar Terugtikken. Kies dubbel of driemaal tikken en selecteer vervolgens Screenshot. Als je nu dubbel of driemaal op de achterkant van je iPhone tikt, wordt er een screenshot gemaakt.

Een andere coole om uit te kiezen is het meldingscentrum, zodat u dubbel of driemaal kunt tikken om snel naar het meldingscentrum te gaan. Echt handig.

Een nieuwe functie in de nieuwste software is dat u andere apps standaard kunt gebruiken voor zaken als uw internetbrowser of e-mailapp. Dus als u Chrome als uw standaardbrowser wilt gebruiken, downloadt u Chrome uit de App Store en opent u vervolgens de app iPhone-instellingen en zoekt u Chrome in de lijst onderaan. Tik erop en kies vervolgens standaardbrowser in het volgende scherm en kies Chrome op het volgende scherm. Nu wordt Chrome de standaardbrowser.

U kunt hetzelfde doen met e-mailapps, dus als u Spark of Gmail wilt gebruiken in plaats van Mail als uw standaard, gaat u naar Instellingen, zoekt u uw e-mailapp van derden, tikt erop en kiest u standaard e-mailapp in het volgende scherm en kies vervolgens Spark (of welke e-mailapp je ook gebruikt).

Met iOS 14 hebben we nu een app-bibliotheek, wat geweldig is voor het opslaan van apps die u niet altijd gebruikt. Maar standaard wanneer u een nieuwe app downloadt, verschijnt deze op uw startscherm. Als je liever rechtstreeks naar de app-bibliotheek gaat en je startscherm niet volloopt, ga dan naar Instellingen> Startscherm en kies Alleen app-bibliotheek in het gedeelte nieuw gedownloade apps.

App-bibliotheek sorteert apps standaard automatisch in mappen voor u, maar als u ze liever in een lijst wilt zien, sleept u gewoon naar beneden op het scherm in de app-bibliotheek en nu worden al uw apps alfabetisch weergegeven.

U kunt desgewenst zoeken met de zoekbalk bovenaan, of snel naar de gewenste app scrollen door op de kleine corresponderende eerste letter in de kolom aan de rechterkant te tikken (u kunt ook naar beneden scrollen in deze kolom).

iOS 14 heeft de zaken behoorlijk veranderd door je toe te staan widgets aan je startscherm toe te voegen, ze toe te voegen, druk gewoon lang op een app-pictogram op je startscherm en selecteer startscherm bewerken. Of, voor een snellere methode, drukt u gewoon lang op een leeg gebied op uw startscherm.

Tik nu op het plusteken in de bovenhoek en zoek de widget die u wilt toevoegen. Als u alle geïnstalleerde apps wilt zien die ze ondersteunen, scrolt u helemaal naar beneden en selecteert u de app in de lijst. Kies nu welk formaat widget je wilt en tik op de knop Widget toevoegen onder aan het pop-upvenster dat verschijnt.

Als je een meer diepgaande gids wilt over het gebruik van widgets om je eigen aangepaste esthetiek te creëren, bekijk dan onze andere functie over dat proces of bekijk de onderstaande video.

Een van de widgets die u kunt maken, is een slimme stapel, waarmee u door meerdere widgets in dezelfde widget op het scherm kunt bladeren. Om uw eigen widgets te maken, hoeft u alleen maar individuele widgets op elkaar te slepen en neer te zetten. Nu kunnen ze worden ingesteld om automatisch te draaien, of u kunt er handmatig doorheen bladeren.

Druk lang op een leeg gebied op uw startscherm en tik nu op de pagina-indicator onder aan het scherm. Tik op het vinkje of het vinkje onder aan elk scherm dat u wilt verplaatsen. Het verwijdert de apps niet, maar verbergt ze gewoon in de app-bibliotheek.

De donkere modus bestaat al een tijdje en het is gemakkelijk te activeren door naar Instellingen> Weergave te gaan en vervolgens de donkere modus bovenaan te kiezen. Maar als u wilt dat het automatisch wordt geactiveerd volgens een door u ingesteld aangepast schema, schakelt u de optie Automatisch in en tikt u vervolgens op het tabblad Opties daaronder. Selecteer op het volgende scherm Custom Schedule en stel een lichte en donkere tijd in. Nu wordt het geactiveerd en gedeactiveerd wanneer u het hebt ingesteld op.

Naast widgets op uw startscherm, is er de weergave Vandaag links van uw eerste startscherm. Om dit aan te passen, veegt u er gewoon naar toe en scrolt u omlaag totdat u de knop Bewerken ziet. Tik daarop en nu kunt u alle widgets van bovenaf verwijderen, om het venster onder aan het scherm met de widgets in oude stijl te bewerken, tikt u op aanpassen onder aan het scherm om widgets daaruit toe te voegen en te verwijderen

Met het ingebouwde toetsenbord van Apple kun je nu gemakkelijk naar emoji zoeken. Start gewoon het emoji-toetsenbord en tik op het veld emoji zoeken om te zoeken naar aubergines, smileygezichten en poepen. Of wat je ook zoekt.

Dus dit is een coole truc. Als je naar Instellingen> FaceTime> Oogcontact gaat, kun je die schakelaar inschakelen en wanneer je FaceTime-oproepen plaatst, lijkt het alsof je rechtstreeks naar de camera of persoon aan de andere kant van het gesprek kijkt, zelfs als u naar het scherm kijkt.

Wanneer je de camera-app laadt, zijn de bedieningselementen vrij eenvoudig, maar als je wilt, zijn er andere verborgen en gemakkelijk te onthullen.

Start de camera-app en als u deze verticaal houdt, veegt u omhoog in de rij met cameramodi. Als je het horizontaal vasthoudt, veeg je naar links. Nu krijg je een hele nieuwe set bedieningselementen, die verandert afhankelijk van de opnamemodus waarin je je bevindt.

Als u zich in de normale stilstaande modus bevindt, ziet u een optie voor de nachtmodus, livefotos, de beeldverhouding en belichting en flitser. Om bijvoorbeeld de belichting te wijzigen, tikt u gewoon op het kleine plus- / minteken en verschuift u de schuifregelaar op het scherm totdat deze wordt weergegeven zoals u dat wilt.

Als u snel de ingebouwde functie voor het scannen van QR-codes van de telefoon wilt starten, veegt u naar beneden vanaf de rechterbovenhoek van het scherm om Control Center te starten. Hier vind je de kleine QR-codeknop. Tik daarop en je kunt snel een code scannen.

U kunt de knop Volume omhoog gebruiken om een burst-foto te maken. Ga gewoon naar Instellingen> Camera en schakel vervolgens de optie Gebruik volume omhoog voor burst in en wanneer u de knop Volume omhoog ingedrukt houdt in de fotomodus, wordt automatisch een reeks fotos gemaakt.

Geschreven door Cam Bunton.