Oudere iPhone-bezitters krijgen nu FaceTime-oproepen van betere kwaliteit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een fatsoenlijk web van vrienden en familie hebt die allemaal iPhones gebruiken, kan FaceTime een briljante manier zijn om ze in te halen zonder dat je met de relatief meer gecompliceerde zoals Zoom hoeft te spelen.

Op een aantal oudere iPhones, dus modellen die pas een paar jaar geleden zijn uitgebracht, was je beperkt tot 720p video-opnames, wat bij verkeerde belichting zou kunnen zorgen voor ietwat wazige en modderige beelden.

Apple lijkt echter te hebben besloten dat op te lossen met de release van iOS 14.2 onlangs. Hoewel het hier niets over zei in de wijzigingsnotities voor het downloaden van de update, heeft het team van The Verge opgemerkt dat de productvergelijkingspaginas voor een aantal recente iPhones zijn bijgewerkt om de nieuwe FaceTime-ervaring weer te geven.

Welke telefoons hebben de sprong gemaakt? Het lijken alle iPhones 8, X, XR, XS, SE en 11 te zijn, inclusief de Max- en Pro-versies indien van toepassing. Dat is een behoorlijk breed scala aan telefoons om de upgrade te krijgen, waardoor de releases van de laatste paar jaar in overeenstemming zijn met wat de 12 te bieden heeft.

Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat andere facetten van de FaceTime-ervaring zijn veranderd en misschien zelfs het grootste nadeel van de app erger hebben gemaakt: de neiging om je batterijreserves absoluut te verdampen.

De wijziging is ook van toepassing op bellen via Wi-Fi met FaceTime - als u belt via een mobiel netwerk, krijgt u mogelijk niet dezelfde betrouwbaarheid. Dit is echter een solide kleine verandering, die de waarde van sommige reeds uitgebrachte telefoons vergroot, dus update naar iOS 14.2 als je nog niet hebt geprofiteerd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.