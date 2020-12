Apple MagSafe Duo-oplader nu verkrijgbaar voor £ 129 / $ 129

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De MagSafe Duo-oplader van Apple, die in oktober naast de iPhone 12-serie werd onthuld, is nu te koop.

De oplader - die kan worden opgevouwen als een portemonnee en een magnetische puck-achtige schijf heeft aan de ene kant voor je iPhone die draadloos kan opladen en een kleinere schijf aan de andere kant voor je Apple Watch of compatibele AirPods - kost £ 129 in het VK en $ 129 in de VS.

Het werd tegelijkertijd met de iPhone 12- modellen onthuld, hoewel er destijds geen releasedatum was. Gelukkig is de MagSafe Duo-oplader, in tegenstelling tot AirPower , op de markt gekomen.

De kleinere schijf klapt omhoog als u dat wilt, zodat u deApple Watch in de nachtmodus kunt hebben of plat kunt liggen als de schijf is neergelaten, terwijl de oplader zelf in elkaar klikt wanneer u deze niet gebruikt in een handig vierkant.

U moet echter ook rekening houden met het kopen van een stroomadapter, aangezien alleen de MagSafe Duo-oplader en een Lightning-naar-USB Type-C-kabel in de doos zitten. Bij gebruik met de 20 W USB-C-voedingsadapter, krijgt u 11 W draadloos opladen, terwijl een 27 W-voedingsadapter of hoger u 14 W draadloos opladen geeft.

Geenszins een goedkope oplader - en er zijn verschillende andere opties die goedkoper zijn - maar we zien toch de aantrekkingskracht van de Apple MagSafe Duo-oplader.

Geschreven door Britta O'Boyle.