(Pocket-lint) - Apple is naar verluidt bezig met het ontwikkelen van een opvouwbare iPhone , volgens Money.udn.com , een Taiwanese outlet die bronnen in de toeleveringsketen noemde.

In het rapport wordt specifiek beweerd dat Apple zijn eerste opvouwbare tablet in september 2022 zal lanceren. Het bedrijf Cupertino zou in gesprek zijn met Hon Hai en Nippon Nippon, die beide materiaalleveranciers uit Taiwan zijn. Het rapport vermeldde ook dat Apples opvouwbare iPhone OLED- of MicroLED-schermtechnologie zou kunnen gebruiken, hoewel het weergavepaneel van Samsung zou komen.

Apple zou al een Samsung-scherm voor de handset testen, evenals telefoonlagers, die door verschillende leveranciers zullen worden vervaardigd. Het rapport suggereerde dat New Nikko de belangrijkste leverancier / producent van lagers zal zijn.

Apple maakt naar verluidt ook gebruik van onderzoek en ontwikkeling door Nippon Nippon voor het opvouwbare scharnier. Ondertussen wordt verwacht dat Hon Hai, een van de grootste iPhonesgieterijen van Apple, de opvouwbare iPhone in elkaar zal zetten.

Houd er rekening mee dat er al geruime tijd geruchten gaan over de opvouwbare iPhone van Apple. Afgelopen februari patenteerde Apple zelfs een nieuw scharnierontwerp voor een opvouwbare telefoon. Het concept stelt een scharnier voor waarmee een opvouwbaar display in een gebogen staat blijft. In een ander patent voorzag Apple een opvouwbaar scherm met een "zelfherstellend" scherm. Het is duidelijk dat het bezorgd is over het voorkomen van kreukels of spanning.

Geschreven door Maggie Tillman.