(Pocket-lint) - Voorafgaand aan de lancering van Apples nieuwe iPhone 12 Pro Max , heeft Apple de bekende fotograaf en vertrouwde insider uit de filmindustrie Greg Williams een iPhone 12 Pro Max gegeven om te zien waartoe de nieuwe smartphone in staat is.

Wanneer hij niet de rijke en beroemde backstage fotografeert bij evenementen zoals de Oscars of BAFTA, biedt Williams een Candid Photography Course op Skillsfaster.com met de bedoeling mensen de vaardigheden te geven om in elke situatie een geweldige foto te maken, op elk moment, ongeacht de kit die ze gebruiken.

En, net na een shoot met de Britse ster Gemma Arterton, gaf hij ons een aantal toptips voor mobiele fotografie.

Hier zijn zijn beste tips om betere fotos te maken, of je nu een nieuwe iPhone hebt of niet:

1. De beste camera is degene die je bij je hebt.

2. Pauzeer lang genoeg om na te denken over het licht, hoe het op je onderwerp valt en of je het zou kunnen verbeteren door de camera of het onderwerp te bewegen. Als je aan het licht denkt, denk je als een fotograaf.

3. Wees niet lui! Ga in positie ... te veel mensen nemen de foto vanaf de plek waar ze zich bevinden.

4. Leer hoe u de belichtingsfunctie op uw camera / smartphone gebruikt - de meeste hebben een belichtingsfunctie met een schuifregelaar die kan worden vergrendeld. Gebruik het.

5. Denk na over het verhaal dat je op je foto wilt vertellen en gebruik alle tools om dat verhaal in één kader uit te drukken; belichting, focus, compositie en sturen van het onderwerp waar nodig.

6. Leg uw leven vast in plaats van alleen uw "beste leven". Ik zie fotografie als het creëren van herinneringen en je zult willen terugkijken op het leven in al zijn glorieuze complexiteit.

7. Bewerk met je hart, niet met je hoofd. Bewerk de foto die u probeerde te maken niet.

8. Bewerk de fotos die je hebt gemaakt en kies de momenten die authentiek aanvoelen, want het zijn de fotos die volgens ons de tand des tijds doorstaan.

Greg Williams zal de komende weken te gast zijn op de Pocket-lint Podcast .

Geschreven door Stuart Miles.