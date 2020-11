iPhone 12 Pro Max en 12 mini kunnen nu worden gereserveerd naast de nieuwe HomePod mini

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De iPhone 12 Pro Max en de iPhone 12 mini zijn nu beschikbaar voor pre-order naast de nieuwe Apple HomePod mini. Ze zullen naar de kopers worden verzonden voor de releasedatum - aanstaande vrijdag 13 november.

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn al volledig beschikbaar.

De iPhone 12 Pro en Pro Max zijn verkrijgbaar in modellen van 128 GB, 256 GB en 512 GB in grafiet, zilver, goud en Pacific Blue. De iPhone 12 en iPhone 12 mini zijn verkrijgbaar in modellen van 64 GB, 128 GB en 256 GB in de kleuren zwart, wit, blauw, groen en (PRODUCT) RED.

Bestellingen uit de iPhone 12-reeks zijn nu volledig open in Australië, China, Duitsland, Japan, het VK, de VS en meer dan 40 andere landen en regios. Klanten in Colombia en Maleisië kunnen vanaf aanstaande vrijdag 13 november de volledige iPhone 12-serie kopen.

64 GB - $ 699 | £ 699

128 GB - $ 749 | £ 749

256 GB - $ 849 | £ 849

squirrel_widget_3490136

128 GB - $ 1099 | £ 1099

256 GB - $ 1199 | £ 1199

512 GB - $ 1399 | £ 1399

squirrel_widget_3490184

U kunt HomePod mini nu vooraf bestellen in Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, India, Japan, Spanje, het VK en de VS. De beschikbaarheid begint in de week van 16 november. Apple zegt dat HomePod mini later dit jaar beschikbaar zal zijn in China, Mexico en Taiwan.

squirrel_widget_3490098

Geschreven door Dan Grabham.