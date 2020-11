Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft twee software-updates uitgebracht - iOS 14.2 en iPadOS 14.2 - voor de iPhone en iPad. Dit zijn belangrijke updates voor de besturingssystemen iOS 14 en iPadOS 14 en volgen op de lancering van iOS 14.1 en iPadOS 14.1. Je kunt ze via de ether pakken via de app Instellingen.

U kunt beide updates gratis downloaden op alle in aanmerking komende apparaten door naar Instellingen> Algemeen> Software-update te gaan.

Zowel iOS 14.2 als iPadOS 14.2 bevatten nieuwe emoji-karakters, waaronder een anatomisch hart, paprika, zwarte kat, bubble tea, dodo, veer, vlieg, hut, mammoet, ninja, geknepen vingers, pinata, plunjer, ijsbeer, potplant, lachend gezicht met traan, tamale, toverstaf en meer.

Apple zei dat iOS 14.2 ondersteuning biedt voor Intercom, waardoor de HomePod, HomePod mini en andere apparaten in intercoms worden voor het hele huis. Hiermee kunt u gesproken berichten verzenden en ontvangen via HomePod-luidsprekers of iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods en CarPlay. Om Intercom te activeren, zegt u eenvoudig: "Hey ‌ Siri‌, Intercom" gevolgd door uw bericht. U kunt specifieke HomePods of apparaten kiezen om een bericht te verzenden.

Over de HomePod gesproken, de volledige versie kan nu Apple TV 4K verbinden voor stereo, surround sound en Dolby Atmos-audio.

U krijgt een nieuwe optie voor muziekherkenning in het Control Center. (U kunt muziekherkenning aan het Control Center toevoegen via de app Instellingen.) Dit integreert de Shazam-app van Apple in het iOS-besturingssysteem. Met Muziekherkenning kunt u muziek identificeren die om u heen wordt afgespeeld, zowel in apps als tijdens het dragen van AirPods. Om het in het Control Center te activeren, tikt u op het Shazam-pictogram. Veel gemakkelijker dan Siri vragen of de Shazam-app openen, toch?

Je ziet ook een opnieuw ontworpen Now Playing-widget in het Control Center met een overzicht van recent afgespeelde albums. AirPlay heeft ook een nieuw ontwerp gekregen, waardoor het gemakkelijker wordt om tegelijkertijd muziek af te spelen op meerdere AirPlay 2-compatibele apparaten.

Als je AirPods bezit, voegt de iOS 14.2-update geoptimaliseerd opladen van de batterij toe, waardoor de veroudering van de batterij wordt vertraagd door de hoeveelheid tijd die ze nodig hebben om volledig op te laden te verminderen.

De iPadOS 14.2-update voegt nieuwe A14-camerafunctie toe voor iPad Air-bezitters. Geïntroduceerd op de iPhone 12-serie, het heeft scènedetectie, die intelligente beeldherkenning gebruikt om objecten te identificeren om fotos te verbeteren, terwijl Auto FPS de eframesnelheid verlaagt tijdens het opnemen van video voor een betere opname bij weinig licht.

Mensen met een verminderd gezichtsvermogen krijgen People Detection, een toegankelijkheidsfunctie in de Magnifier-app die de camera gebruikt om iPhone-gebruikers te laten weten waar andere mensen zich in relatie tot hen bevinden, wat ongelooflijk handig is in een tijd waarin iedereen nog sociaal afstand moet houden.

Met de iOS 14.2-update kunnen Apple Card-gebruikers een jaarlijkse bestedingsgeschiedenis zien. Voorheen waren de uitgaven beperkt tot een wekelijks of maandelijks overzicht.

Er zijn acht nieuwe achtergronden beschikbaar in iOS 14.2 voor donkere en lichte modi.

Nee. Apple heeft ook een aantal bugs aangepakt.

Geschreven door Maggie Tillman.