iPhone-widgets ontbreken in iOS 14: hier is de oplossing en enkele van de beste om te proberen

(Pocket-lint) - Apple heeft de mogelijkheid geïntroduceerd om widgets aan je startscherm toe te voegen met iOS 14 . De functie betekent dat u een rechthoekig blok over uw display kunt hebben met bijvoorbeeld wereldklokken of uw laatste herinneringen, of een vierkant met uw fitness- of dagelijkse kalender, misschien.

Je kunt zien hoe je widgets aan je startscherm toevoegt in onze aparte functie, maar hier kijken we hoe we ze terug kunnen halen als ze verdwijnen en enkele van de beste die je kunt proberen.

Houd ingedrukt waar de widget zou moeten zijn

Als een widget die voorheen gelukkig bestond op het startscherm van je iPhone plotseling is verdwenen en er een lege ruimte achterblijft, ben je op de juiste plek en is de oplossing heel eenvoudig.

Houd de spatie ingedrukt waar de ontbrekende widget ooit was en hij zal opnieuw verschijnen. We weten niet zeker waarom het in de eerste plaats verdwijnt, maar zo krijg je het terug als het besluit om een korte vakantie zonder je iPhone te nemen.

Klok

Herinneringen

Spotity

Natuurlijke cycli

Omdat widgets een nieuwe functie zijn voor iOS, zijn er niet zo veel opties beschikbaar als op een Android-apparaat , maar er zijn nog steeds een paar goede om uit te proberen en er zullen er in de toekomst ongetwijfeld meer worden toegevoegd als app-ontwikkelaars ondersteuning bieden voor hen.

We houden van Smart Stacks omdat het je meerdere widgets in één geeft zonder je hele startscherm met widgets te vullen.

De Klok-widget is geweldig als je vrienden en familie in een ander land hebt en de verschillende tijdzones in de gaten wilt houden.

De Herinneringen-widget is geweldig om snel toegang te krijgen tot wat u die dag of week moet doen.

De CityMapper-widget is handig om de snelste weg naar huis te vinden wanneer u onderweg bent.

De Spotify-widget is uitstekend geschikt om snel toegang te krijgen tot uw meest recent afgespeelde nummers.

De Natural Cycles-widget is geweldig voor vrouwen die hun cyclus volgen en je snel laten zien of je op een rode of groene dag bent.

De Fotos-widget is geweldig voor het markeren van afbeeldingen die u misschien bent vergeten.

Andere beschikbare widgets zijn:

App-suggesties

Opmerkingen

Podcasts

Scherm tijd

Knipperlicht

Kahoot

Apple TV

Tips

Fitness

Kalender

Batterijen

Bestanden

Musis

Nieuws

Snelkoppelingen

Weer

Als je meer wilt weten over widgets en Smart Stacks, ga dan naar onze aparte functie - widgets toevoegen aan het startscherm van je iPhone - voor een gedetailleerde handleiding.

Geschreven door Britta O'Boyle.