Apple iPhone 13 geruchten, releasedatum, specificaties en features

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De jaarlijkse vernieuwing van de iPhone is een van de grootste technische evenementen: het is de telefoon die velen willen bezitten, een die trends zet en de telefoon waar alle anderen naar op zoek zijn.

Hoewel lekken en geruchten niets nieuws zijn in de technische wereld, is het vrij zeldzaam om informatie te krijgen over onaangekondigde Apple-apparaten. Ze lekken niet zo uitgebreid als een Samsung- of Google-telefoon, maar we verzamelen hier alles wat we horen over de iPhone-modellen voor 2021.

September / oktober 2021

Typisch Apple houdt zijn iPhone-evenement in de tweede week van september en normaal gesproken op dinsdag. Als 2020 een standaardjaar was geweest, zou de iPhone 12 waarschijnlijk op 8 september 2020 zijn onthuld.

Dankzij de mondiale situatie is 2020 natuurlijk geen normaal jaar geweest. In plaats daarvan onthulde Apple op 13 oktober de iPhone 12-serie , waardoor het patroon werd doorbroken en het moeilijker werd om te bepalen wanneer het iPhone 13-evenement zou kunnen plaatsvinden.

Als het patroon terugkeert naar normaal voor 2021, zou het iPhone 13-evenement kunnen plaatsvinden op 7 september. Natuurlijk is er nog niets bevestigd, en het zal ook niet tot in ieder geval eind augustus 2021 zijn.

Qua prijs verwachten we dat de iPhone 13-serie ongeveer hetzelfde begint als de iPhone 12-serie.

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Voor 2017 was het vrij eenvoudig om te voorspellen hoe de volgende iPhone zou gaan heten. In navolging van de iPhone 3G tot en met de iPhone 8 gebruikte Apple opeenvolgende nummers en dat was dat.

Met de lancering van de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max in 2020, is de kans groot dat de iPhones voor 2021 de iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zullen heten, als die er zijn zijn weer vier iPhones.

Soortgelijk ontwerp

Rechtere randen

De Apple iPhone 12-modellen kwamen met een vernieuwd ontwerp, met vierkantere randen die meer op de iPhone 4 of 5 lijken. Het is daarom waarschijnlijk dat de iPhone 13-modellen bij dit ontwerp zullen blijven, aangezien een ontwerpvernieuwing twee jaar achter elkaar ongebruikelijk zou zijn.

We hopen echter een kleinere inkeping bovenaan het scherm van de 2021-modellen te zien, of beter nog, helemaal geen notch. Er is al eerder patent aangevraagd voor een notch-less telefoon, maar hoe Face ID zou worden ondergebracht, blijft een puzzel.

Allemaal OLED

120Hz verversingssnelheid

Aangezien de iPhone 12-modellen allemaal OLED-schermen bieden, zullen de iPhone 13-modellen waarschijnlijk ook allemaal OLED-schermen hebben.

Er waren meldingen van een variabele verversingssnelheid voor de iPhone 12-modellen met een verversingssnelheid van 120 Hz die indien nodig kon dalen tot 60 Hz, hoewel dit nooit is gebeurd, dus misschien is het iets dat we zullen zien op de modellen uit 2021.

De iPhone 12-serie wordt geleverd in een 5,4-inch model, twee 6,1-inch modellen en een 6,7-inch model. Nu de weergaveformaten voor 2020 veranderen, voorspellen we dat ze in 2021 hetzelfde zullen blijven, hoewel je het nooit weet.

Sommige speculaties suggereerden ook in-display vingerafdruksensoren voor de iPhone 12-modellen. Aangezien dit nooit is verschenen, is dit misschien iets dat de iPhone 13-modellen naast Face ID zullen introduceren.

Pro-modellen zullen waarschijnlijk beter zijn

Verbeteringen waarschijnlijk

Momenteel zijn er geen geruchten over de iPhone 13-modellen van de cameras, maar we vermoeden dat Apple zal blijven bij het aanbieden van een betere camera-instelling op de iPhone 13 Pro-modellen. We hopen echter dat de standaard iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hetzelfde weer zullen bieden.

We verwachten ook over de hele linie verbeteringen, maar op dit moment is het niet duidelijk wat deze zouden kunnen zijn.

5G

A15-chip

iOS 15

Met de iPhone 12-serie die 5G biedt, zullen de iPhone 13-modellen ongetwijfeld hetzelfde doen. Ze zullen waarschijnlijk ook allemaal draaien op de A15-chip en iOS 15-software, waarover we waarschijnlijk meer zullen horen in juni 2021.

Andere hardware- en softwarefuncties moeten nog worden gedetailleerd in geruchten, maar we verwachten er de komende maanden meer over te horen.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de iPhone 13-modellen.

Een rapport gepubliceerd door BGR suggereert dat een leaker heeft gezegd dat de iPhone 13 Touch ID onder het scherm zou kunnen hebben, naast Face ID.

Een video die beweert te laten zien dat het scherm van de iPhone 12 Max is gelekt. De video lijkt de instellingen voor hoge vernieuwingsfrequentie voor de Pro en Pro Max te bevestigen. Nu de iPhone 12 Pro Max dit niet biedt, is het misschien een functie die we op de iPhone 13 Pro-modellen zullen zien.

Analist Ross Young zei dat zijn contacten denken dat 120Hz-technologie naar de 2021 iPhone-serie zou kunnen komen.

Verschillende rapporten suggereerden dat de iPhone 12 een kleinere notch zou hebben , maar alle Face ID-sensoren zullen aanwezig zijn. Dit zou in wezen alleen maar betekenen dat de luidspreker naar boven in de rand van de telefoon wordt verplaatst, zoals op veel Android-apparaten.

Omdat de iPhone 12-modellen dit niet boden, zijn alle ogen nu gericht op de iPhone 13-modellen.

Door Apple aangevraagde patenten zijn verschenen voor een telefoon zonder notch , maar het roept wel de vraag op hoe Apple Face ID gaat aanbieden als er geen ruimte is voor de benodigde hardware.

Ben Geskin produceerde enkele renders die laten zien hoe de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max eruit hadden kunnen zien als de notch verdwenen was. We hebben ze hier achtergelaten voor het geval Apple deze stap zet voor de iPhone 13-modellen.

Volgens Bloomberg ontwikkelt Apple een ingebouwde vingerafdrukverificatietechnologie die vergelijkbaar is met de oplossingen die we hebben geïmplementeerd door Samsung, OnePlus, Huawei en anderen.

Vermoedelijk zou het een Touch ID-merkfunctie zijn die naast Face ID zou werken, waardoor gebruikers efficiënter het vergrendelingsscherm van hun apparaat kunnen omzeilen en betalingen kunnen verwerken.

Analist Ming-Chi Kuo heeft beweerd dat Apple waarschijnlijk een ultrasone vingerafdruksensor onder het scherm zal aanbieden in de iPhone 2021. Kuo zei dat het systeem zal werken naast Apples Face ID.

Hij zei ook dat de notch kleiner zou worden voor de iPhone van 2020 - wat niet het geval was - voordat hij volledig werd gedumpt voor de iPhone van 2021.

Analist Ming-Chi Kuo beweert dat de grote notch van de iPhone tegen 2021 volledig zal verdwijnen.

Kuo gaat niet in op hoe Apple hierin zou kunnen slagen, maar een manier zou zijn om het True Depth-camerasysteem - dat wordt gebruikt voor Face ID - achter het scherm te plaatsen. Er zijn momenteel grote uitdagingen met deze technologie, dus misschien is er een andere oplossing?

Geschreven door Britta O'Boyle.