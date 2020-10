Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nieuwe tweets van cryptische, maar betrouwbare leaker L0vetodream geven aan dat Apple een iPhone ontwikkelt met een Touch ID- sensor onder het display. Het bedrijf zou binnenkort ook twee modellen van de langverwachte AirTags kunnen lanceren.

L0vetodream plaatste de volgende tweet op 16 oktober 2020:

MESA uts voor iPhone - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 16 oktober 2020

Verschillende rapporten suggereren dat "MESA uts voor iPhone" iets specifieks betekent. Blijkbaar is Mesa de interne codenaam van Apple voor Touch ID, en staat uts waarschijnlijk voor onder het scherm. Houd er rekening mee dat, teruggaand tot iPhone X, geruchten gaan dat een toekomstige iPhone een ingebouwde Touch ID zal hebben. Apple zou naar verluidt zelfs verschillende manieren hebben ontwikkeld om vingerafdrukken via een beeldscherm te lezen.

Apple heeft onlangs zijn Touch ID-vingerafdruksensor toegevoegd aan de nieuwste iPad Air via de aan / uit-knop. Het is een zeer welkom alternatief voor Face ID, dat niet bepaald naadloos is verlopen in een tijd waarin we allemaal maskers dragen en onze telefoons daarom onze gezichten niet kunnen zien. Toen Apple aan de iPhone 12 begon te werken, was er echter geen pandemie, dus het ontwerp, de specificaties, enzovoort, werden waarschijnlijk gedaan voordat het te laat was.

Maar Apple heeft nu tijd om Touch ID opnieuw in te voeren, met de iPhone 13, wat ertoe heeft geleid dat sommige rapporten zich afvragen of de volgende iPhone de functie zal krijgen. L0vetodream heeft niet gezegd welke iPhone de functie krijgt, dus we gissen op dit moment alleen maar. Maar hey, dat is leuk om te doen, toch?

grote

een kleine

komt binnenkort - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 20 oktober 2020

Ten slotte tweette L0vetodream onlangs ook dat een grote en een kleine binnenkort komen, en een uur later tweette het account tag TAG, wat allemaal suggereert dat Apples aankomende Tile-achtige tracking-tags komt binnenkort in twee verschillende maten.

Voor alles wat we weten over ‌AirTags‌, bekijk onze uitgebreide geruchtenoverzicht.

Geschreven door Maggie Tillman.