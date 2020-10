iPhone 12 in dual SIM-modus werkt niet op volle 5G-snelheden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is bevestigd dat iPhone 12 in dual-SIM-modus niet op volledige 5G-snelheden werkt en in plaats daarvan teruggaat naar 4G LTE. Dat blijkt uit een verkoop Q&A die schijnbaar door Apple is verzonden en waarover MacRumors verslag heeft uitgebracht.

Het nieuws zal enigszins teleurstellend zijn voor gebruikers met een paar simkaarten - bijvoorbeeld voor werk en thuis, maar het wordt niet vermeld op Apples officiële dual sim-pagina voor klantenondersteuning.

Maar Apple staat hier niet alleen in - hier bij Pocket-lint bespraken we onlangs een regel in deze officiële dual-sim-gids voor Google Pixel-telefoons die zegt: "Pixel 5- en Pixel 4a (5G) -telefoons met twee simkaarten in gebruik zullen vallen terug naar 4G-netwerken. Als u verbinding wilt maken met 5G-netwerken, schakelt u tijdelijk de simkaart uit die niet is ingesteld om gegevens te gebruiken. "

In de notities van Apple staat: "Bij gebruik van twee lijnen in Dual SIM-modus, worden 5G-gegevens op geen van beide lijnen ondersteund en zullen ze terugvallen op 4G LTE. Als klanten alleen eSIM gebruiken en een door 5G ondersteunde provider en serviceplan hebben, Ik heb 5G-toegang. "

Nogmaals, de suggestie is dat je de ene simkaart moet uitschakelen om volle 5G-snelheden op de andere simkaart te krijgen.

Misschien zullen software-updates deze problemen te zijner tijd oplossen, maar het kan ook te maken hebben met energiebeheer (om het leeglopen van de batterij te verminderen), dat op korte termijn mogelijk niet verandert. De gebruiker die de Q & A-gids heeft gepost, beweert dat een software-update het probleem voor iPhone 12 zal oplossen.

Geschreven door Dan Grabham.