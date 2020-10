Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Degenen onder jullie die de Shortcuts-app gebruiken om app-pictogrammen op maat op je iPhone te maken, zullen blij zijn te weten dat er een betere oplossing is die niet alleen het proces van het zelf maken van pictogrammen stroomlijnt, maar die ook niet nodig heeft of door de Shortcuts-app stuitert.

Toen Apple in september 2020 iOS 14 introduceerde , begonnen mensen over de hele wereld zowel nieuwe als oude functies in de software te gebruiken om het uiterlijk van de lay-out van hun iPhone-startscherm volledig te veranderen . Aanvankelijk was er geen manier om app-pictogrammen op maat te maken die zouden worden geopend zonder ook de Apple Shortcuts-app te openen, maar Launch Center Pro heeft een zeer welkome oplossing geïntroduceerd.

Launch Center Pro gebruikt nu het Profiles-systeem van Apple om aangepaste "webclip" -profielen te installeren die rechtstreeks linken naar de gewenste apps. Dat betekent dat u aangepaste pictogrammen kunt maken die net als gewone apps werken. U moet nog steeds elke app afzonderlijk instellen en u moet nog steeds de originele apps verbergen in uw app-bibliotheek. Maar het beste is dat uw apps op maat niet door snelkoppelingen springen.

Met de nieuwe app-update van Launch Center Pro kan het rechtstreeks linken naar elke mobiele app in de Apple App Store. Helaas werkt deze tijdelijke oplossing alleen voor apps van derden - alle aangepaste pictogrammen die u maakt voor de eigen apps van Apple, starten nog steeds de Shortcuts-app voordat ze worden geopend.

Als u Launch Center Pro wilt gaan gebruiken om uw startscherm aan te passen, vindt u hier een handige videozelfstudie die u door het proces leidt. U kunt bestaande fotos van uw telefoon importeren, inclusief pictogrampakketten die u elders heeft gedownload, en er is een pictogramcomponist waarmee u pictogrammen kunt maken met vooraf ingestelde achtergronden en glyphs. Er komen ook meer functies voor pictogramcomponist.

Launch Center Pro is een gratis download op de iPhone, maar voor de meer premiumfuncties, waaronder de optie om app-pictogrammen op maat aan het startscherm toe te voegen, is een maandelijks (of levenslang) abonnement van $ 15 op de app vereist.

Geschreven door Maggie Tillman.