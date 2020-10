Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Apple in oktober 2020 de iPhone 12-line-up onthulde, concentreerde deze zich op een paar nieuwe functies voor de meeste keynote, namelijk 5G en MagSafe. Iedereen weet dat 5G een mobiel netwerk van de volgende generatie is . Maar hoe zit het met MagSafe? Zoals Apple het omschreef, zal MagSafe leiden tot een geheel nieuw ecosysteem van accessoires. Hier is alles wat u erover moet weten.

Er zijn eigenlijk twee versies van MagSafe.

Apple introduceerde zijn gepatenteerde MagSafe-technologie in 2006 op een MacBook Pro. Deze originele versie is in wezen een magnetische voedingsconnector voor de MacBook, MacBook Air en MacBook Pro. Het idee is dat als er aan uw MacBook wordt getrokken doordat iemand over het netsnoer struikelt, de MagSafe-connector uit het stopcontact trekt zonder zichzelf, het stopcontact of uw laptop te beschadigen.

Maar Apple begon in 2016 MagSafe te vervangen door populaire USB-C-connectoren.

De nieuwste versie van MagSafe is een montage- en oplaadsysteem voor iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Apple nam in wezen de draadloze oplaadspoel van de iPhone en voegde nieuwe componenten toe om een nieuw type verbeterd draadloos opladen te creëren met voortdurende ondersteuning voor Qi, plus het maakt het mogelijk om verschillende accessoires te monteren, wat we in een beetje zullen uitleggen.

MagSafe voor iPhone voegt een magnetometer en een single-coil NFC-lezer toe. Het maakt in feite gebruik van magneten om uw iPhone correct uit te lijnen op een draadloze oplader. Voorheen, met een standaard Qi draadloze oplader, laadde je telefoon veel langzamer op dan normaal als je telefoon niet perfect was uitgelijnd. Maar met een nieuwe MagSafe-oplader zou plaatsing een fluitje van een cent moeten zijn, en je krijgt tot 15W aan vermogen.

Als je Qi-opladen gebruikt, zegt Apple dat je beperkt bent tot dezelfde 7,5 W, hetzelfde geldt voor iPhone-modellen van de oudere generatie, zoals de iPhone 11.

Er zijn dus twee soorten MagSafe-accessoires: MagSafe-laders en vervolgens MagSafe-hoesjes, portefeuilles, houders, enz.

Apple heeft al aangekondigd dat het MagSafe integreert in eigen opladers en in de achterkant van zijn eigen siliconen en leren hoesjes, waardoor je MagSafe-opladers kunt gebruiken, zelfs als je apparaat in de hoes zit. Fabrikanten van accessoires van derden zullen ook MagSafe-technologie in hun eigen producten kunnen toepassen, waardoor de deur wordt geopend naar geheel nieuwe accessoires.

Ja. Apple lanceert een paar MagSafe-accessoires.

Apple heeft een MagSafe draadloze oplader voor iPhone en een MagSafe Duo draadloze oplader voor iPhone en Apple Watch aangekondigd.

Apple heeft MagSafe-compatibele siliconen en duidelijke hoesjes aangekondigd die magnetisch op je iPhone klikken. Je iPhone zal het hoesje herkennen en een bijpassende animatie laten zien. Apple heeft ook een leren hoes beloofd. Wanneer uw iPhone 12 in de hoes wordt gestoken, moet de hoes dit detecteren en uw klok inschakelen, wat zichtbaar is door het venster van de hoes. De klok is ook bijpassende kleur.

Ten slotte heeft Apple zijn eigen leren portemonnee gemaakt die gemakkelijk op de achterkant van de iPhone 12 of een MagSafe-hoes kan worden geklikt. Leren shell-cases van Apple zijn ook in de maak. Met andere woorden: verwacht dat alle toekomstige accessoires van Apple geschikt zijn voor MagSafe.

Fabrikanten van accessoires van derden zijn vrij om MagSafe op verschillende manieren te gebruiken. Belkin promoot al een 3-in-1-dock dat de iPhone en je Apple Watch in de lucht houdt terwijl je je AirPods hieronder oplaadt. Het kondigde ook een in-car mount aan met MagSafe.

Scosche heeft vier nieuwe montagesystemen die ook de MagSafe draadloze oplader van Apple gebruiken.



Afgezien van opladers, hoezen, hoezen, portemonnees, dockingstations en steunen, vermoeden we dat er nog meer MagSafe-accessoires onderweg zullen zijn. Blijf kijken.

Bekijk de MagSafe-winkelpagina van Apple om door al zijn MagSafe-accessoires te bladeren.

Geschreven door Maggie Tillman.