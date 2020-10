Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft tijdens het evenement in oktober een 5G iPhone 12 Pro-reeks aangekondigd, voor diegenen die meer willen dan de ook nieuw aangekondigde standaard iPhone 12-modellen van het bedrijf .

De premium-modellen komen in twee maten: een iPhone 12 Pro van 6,1 inch en een iPhone 12 Pro Max van 6,7 inch. Ze hebben allemaal een behuizing van gepolijst chirurgisch roestvrij staal met een vergelijkbare ontwerpesthetiek als de andere nieuwe iPhone 12-handsets - en er zijn ook ontwerpkenmerken uit de iPad Pro- reeks.

De iPhones zullen worden geleverd in grafiet, pacific blauw, zilver en goud, maar vanwege het nieuwe ontwerp zullen ze vrijwel dezelfde fysieke afmetingen behouden als hun 11 Pro-equivalenten, ook al hebben ze grotere schermen.

De twee nieuwe handsets zullen ook worden geleverd met een IP68-classificatie om gedurende 30 minuten ondergedompeld te worden in water tot 6 meter diepte.

Wat de specificaties betreft, zullen de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max het Super Retina XDR-display van het bedrijf hebben, met dezelfde OLED-paneeltechnologie als voorheen.

squirrel_widget_3490184

De reeks zal dezelfde processor gebruiken als in de nieuwste iPad Air, de A14 Bionic, die in september werd aangekondigd. Apple beweert dat het 50 procent sneller werkt dan elke andere smartphone-processor die momenteel op de markt is.

Hierdoor, zegt Apple, kan de telefoon een aantal nieuwe dingen doen die je met die 5G-verbinding moet doen.

De iPhone 12 Pro heeft drie cameras aan de achterkant: een telefoto van 12 megapixels, plus een groothoek en een ultragroothoek. Het wordt in totaal geleverd met een 4x optische zoomlens.

squirrel_widget_3490155

De iPhone 12 Pro Max zal ook beschikken over drie camerasensoren, maar met een specificatie en feature bump op een van hen. Naast de ultrabrede camera komt er een nieuwe telelens en groothoekcameras die verder worden verbeterd ten opzichte van de iPhone 12 Pro. De telefoto heeft een brandpuntsafstand van 65 mm en wordt geleverd met een 2,5x optische zoom en optische beeldstabilisatie, terwijl de groothoekcamera wordt geleverd met een nieuw diafragma van f1.6, een brandpuntsafstand van 26 mm en een grotere sensor met 1,7 μm pixels.

Met de Max kunnen gebruikers ook opnemen in HDR en Dolby Vision - de laatste een primeur voor een smartphone. Net als de iPad Pro wordt deze ook geleverd met een LiDAR-scanner .

Net als op de iPhone 12 en iPhone 12 mini, zullen de iPhone 12 Pro-modellen worden geleverd met een nieuw schermmateriaal genaamd Ceramic Shielding, wat zou moeten betekenen dat het minder vatbaar is voor krassen - iets waar eerdere iPhones last van hebben gehad.

De nieuwe iPhone wordt ook geleverd met MagSafe voor iPhone. Dit heeft een in feite een grote magneet aan de achterkant van de telefoon waarmee je niet alleen een draadloze oplader aan de achterkant kunt vastklikken, maar ook andere gadgets van Apple en derden, waaronder een portemonnee-accessoire om je creditcards op te slaan.

In een poging om de milieu-impact van de nieuwe apparaten te verminderen, zullen de nieuwe iPhone-modellen niet langer worden geleverd met een koptelefoon of oplader. Ze worden echter geleverd met een Lightning-naar-USB-C-oplaadkabel.

De iPhone 12 Pro is beschikbaar voor pre-order vanaf 16 oktober voor een verzenddatum van 23 oktober, terwijl de Pro Max beschikbaar is voor pre-order op 6 november en te koop is vanaf 13 november. In de VS begint de iPhone 12 Pro-reeks vanaf $ 999, terwijl de iPhone 12 Pro Max begint bij $ 1.099 - zowel voor 128 GB als voor de opslag voor beginners.

In het VK beginnen ze bij respectievelijk £ 999 en £ 1.099.

Geschreven door Stuart Miles. Bewerken door Rik Henderson.