iPhone 12 en iPhone 12 mini officieel, 5G en kleurrijk

(Pocket-lint) - Apple heeft officieel de iPhone 12 en iPhone 12 mini onthuld, en beide worden geleverd met 5G-connectiviteit.

De standaard iPhone 12 heeft een 6,1-inch Super Retina XDR OLED-display, terwijl de mini hetzelfde heeft maar in 5,7-inch. Ze vertegenwoordigen allebei de eerste keer dat OLED is gebruikt voor een standaardmodel iPhone.

Zoals eerder geruchten, wordt hun identieke ontwerp geleverd met platte randen - enigszins een erfenis voor Apple - en ze zullen elk verkrijgbaar zijn in verschillende kleurenschemas: groen, blauw, wit, zwart en Product (rood).

De behuizing van de 12 en mini is gemaakt van keramisch materiaal, terwijl de verwerking binnenin wordt geleverd door een nieuwe A14 Bionic-chip. Apple beweert dat dit de "eerste chip ter wereld is die is gebouwd op 5nm-technologie".

De chip heeft 6 cores, met een quad-core GPU die ernaast draait om de grafische kaart sneller dan ooit tevoren aan te sturen (tot 50 procent, beweert het bedrijf). Er zit ook een 16-core neurale engine op de chip.

De camera aan de achterkant van elke handset bestaat uit twee sensoren: 12 megapixel ultrabreed en 12 megapixel breed. Ze worden geleverd met de nachtmodus van Apple, zoals vorig jaar te zien in de 11 Pro-reeks.

Een andere nieuwe functie die aan het iPhone 12-duo is toegevoegd, is MagSafe: magnetisme aan de achterkant van de telefoon dat draadloos opladen met een hogere snelheid mogelijk maakt of waarmee accessoires worden bevestigd, zoals een autodock. Er zullen ook andere MagSafe-accessoires beschikbaar zijn, waaronder hoesjes en een portemonnee.

De prijzen beginnen bij $ 699 voor de iPhone 12 mini en $ 799 voor de iPhone 12. Pre-orders beginnen aanstaande vrijdag 16 oktober 2020, met verzending vanaf 23 oktober voor de iPhone 12. De iPhone 12 mini volgt, met pre-orders vanaf 6 november.

Geschreven door Rik Henderson.