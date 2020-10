iPhone 12 maakt lek in elke kleur van elk model

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple kondigt later vandaag zijn nieuwe familie iPhones aan , maar je hoeft niet tot die tijd te wachten om ze te zien.

Vermeende persweergaven van de Apple iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn online verschenen, met elk model in al hun beschikbare kleuren.

Zoals verwacht zien de iPhone 12 en 12 mini er identiek uit en zijn ze verkrijgbaar in vergelijkbare kleuren, alleen in verschillende maten.

Geplaatst door seriële leaker Evan Blass op het nieuwe sociale mediaplatform Voice, ze worden weergegeven in zwart, blauw, wit, groen en Product (rood).

De iPhone 12 Pro en Pro Max zijn ook hetzelfde in stijl, met opties voor blauw, goud, grafiet en zilver.

Vanaf de voorkant zullen alle nieuwe iPhones moeilijk te onderscheiden zijn.

Volgens eerdere geruchten zal de iPhone 12 mini worden geleverd met een 5,4-inch display, de iPhone 12 en 12 Pro zullen elk een 6,1-inch scherm hebben, terwijl de Pro Max een 6,7-inch display zal hebben - groter dan dat op de 11 Pro Max. Ze zullen allemaal OLED zijn en in staat zijn tot vernieuwingsfrequenties van 120 Hz, wordt er gezegd.

De randen van de handsets zullen vlak zijn - terugkerend naar het ouderwetse Apple-ontwerp.

We zullen natuurlijk veel meer later vandaag te weten komen wanneer Apple zijn virtuele "Hi, Speed" -evenement online organiseert. Je kunt de actie hier live volgen op Pocket-lint .

Geschreven door Rik Henderson.