iPhone 12-kleuren: welke past bij jou?

(Pocket-lint) - Apples nieuwste familie van iPhones is de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Apple besloot terug te gaan naar het produceren van een kleurrijke telefoon met de iPhone XR en vervolgens de iPhone 11 en het was duidelijk tevreden met hoe ze het deden. De kleuren van iPhone 12 zijn een stuk gedurfder voor iPhone 12.

Het rood is onze favoriet, met het blauw een goede tweede - het is veel meer koningsblauw aan de achterkant dan het hier lijkt.

De iPhone 12 en 12 mini zijn identiek en zijn verkrijgbaar in vergelijkbare kleuropties, alleen in verschillende maten. De iPhone 12 Pro en Pro Max hebben slechts kleine verschillen tussen hen, afgezien van de grootte.

De standaard iPhone 12 en iPhone 12 mini zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw, wit, groen en Product (Rood). De randen van de handsets zijn plat - terugkerend naar het ouderwetse Apple-ontwerp dat te zien is in de iPhone 4 en 5-serie.

De iPhone 12 Pro en Pro Max zijn ook hetzelfde qua stijl, met opties voor blauw, goud, grafiet en zilver.

De iPhone 12 mini heeft een 5,4-inch scherm, de iPhone 12 en 12 Pro hebben elk een 6,1-inch scherm, terwijl de Pro Max een 6,7-inch scherm heeft - groter dan dat van de voorganger 11 Pro Max.