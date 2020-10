Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is moeilijk om alle Apple-sprekers bij te houden, maar verschillende rapporten behandelen wat een bepaalde leaker, Kang, zegt over Apples plannen voor het evenement van 13 oktober.

Kang wordt verondersteld een betrouwbare staat van dienst te hebben, nadat hij eerder de prijs van de iPhone SE, de handenwasfunctie van Apple Watch en de nieuwe iPad Air-functies had voorspeld. Hij gelooft dat Apple binnenkort vier nieuwe iPhone-modellen zal aankondigen - iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Max - met 5G-ondersteuning, een Super Retina XDR-display en de mogelijkheid om te filmen in Dolby Vision HDR.

Hier ziet u hoe u volgens Kang onderscheid kunt maken tussen de modellen :

De 5,4-inch iPhone 12 mini begint bij $ 699 en is beschikbaar voor pre-order op 6 november of 7 november, met een release van 13 november of 14 november. Het zal verkrijgbaar zijn in zwart, wit, rood, blauw en groen. De belangrijkste specificaties zijn onder meer dubbele cameras (groothoek en ultrabreed) en opslagruimte van 64 GB tot 256 GB.

De 6,1-inch iPhone 12 zou kunnen beginnen bij $ 799 en beschikbaar zijn voor pre-order vanaf 16 oktober of 17 oktober, met een release op 23 oktober of 24 oktober. Het zal verkrijgbaar zijn in zwart, wit, rood, blauw en groen. De belangrijkste specificaties zijn onder meer dubbele cameras (een groothoek en een ultrabrede) en opslag van 64 GB tot 256 GB.

De 6,1-inch iPhone 12 Pro begint bij $ 999 en is beschikbaar voor pre-order vanaf 16 oktober of 17 oktober, met een release op 23 oktober of 24 oktober. Het zal verkrijgbaar zijn in goud, zilver, grafiet en blauw. De belangrijkste specificaties zijn groothoek- en ultrabrede cameras, een telefotocamera met 4x optische zoom en een LIDAR-sensor voor augmented reality, terwijl de opslag varieert van 128 GB tot 512 GB.

De 6,7-inch iPhone 12 Pro Max is verkrijgbaar vanaf $ 1099, - en kan vanaf 13 november of 14 november worden gereserveerd, met een release op 20 november of 21 november. Het zal verkrijgbaar zijn in goud, zilver, grafiet en blauw. De belangrijkste specificaties zijn onder meer groothoek- en ultrabrede cameras, een telefotocamera met 5x optische zoom en een LIDAR-sensor voor AR, terwijl de opslag varieert van 128 GB tot 512 GB.

Kang denkt ook dat Apple op het evenement nieuwe draadloze "MagSafe" -laders zal aankondigen die zouden kunnen werken met een nieuwe iPhone-hoes die compatibel is met een draadloze oplader. Hij verwacht ook een HomePod mini van $ 99 die op het evenement wordt aangekondigd. Het wordt 3,3 inch lang en heeft de S5-processor.

Voor een compleet overzicht van wat je nog meer kunt verwachten van Apples "Hi, Speed" -evenement op 13 oktober 2020, zie onze gids hier .

Geschreven door Maggie Tillman.