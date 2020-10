Apple onthult op 13 oktober de iPhone 12

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft aangekondigd wanneer het zijn volgende hardware-evenement zal houden. Het stuurde uitnodigingen uit voor 13 oktober, compleet met de slogan "Hallo, snelheid."

Het bedrijf zal waarschijnlijk de volgende iPhone, waarvan men denkt dat hij iPhone 12 heet, onthullen tijdens het live gestreamde evenement. Typisch, Apple kondigt in september zijn nieuwste smartphone aan. Vanwege de pandemie van het coronavirus doet het dit jaar echter dingen iets later dan normaal. Het zei naar verluidt afgelopen zomer dat we konden verwachten dat de volgende iPhone laat aankwam. Toen, in september, onthulde Apple alleen nieuwe Apple Watches en iPad, zonder woord op iPhone 12.

Maar nu, zoals beloofd, zijn er nieuwe uitnodigingen voor evenementen geland.



De geruchten dat de iPhone 12 waarschijnlijk een reeks van vier verschillende telefoons zal zijn, die allemaal nieuwe vierkante randen en ondersteuning voor 5G zullen hebben. U kunt een bereik in maten verwachten van 5,4 inch tot 6,7 inch. Bekijk onze gids hier voor een diepgaand overzicht van alle lekken en geruchten tot nu toe over deze nieuwe iPhones.

Apple zou tijdens de show een aantal andere producten kunnen onthullen, waaronder nieuwe over-ear AirPods , een kleinere en goedkopere HomePod en AirTags - de langverwachte kijk op locatietraceringstags die doen denken aan Tile. Er kunnen nog een paar andere verrassingen in petto zijn, misschien zelfs de eerste ARM-gebaseerde Mac.

Geschreven door Maggie Tillman.