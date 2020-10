Prijs iPhone 12: hoeveel kosten de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max van Apple?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We verwachten dit jaar vier nieuwe telefoons van Apple, waarbij de daadwerkelijke, grotere 6,1-inch iPhone 12 slechts een deel van het verhaal is. De releasedatum van de iPhone 12 is naar verwachting 23 oktober, met pre-orders die op 16 oktober live gaan. De telefoons worden onthuld tijdens een evenement op 13 oktober .

Er zullen zoals voorheen twee Pro-telefoons zijn, de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Beide zullen iets groter zijn - de 5,8-inch iPhone 11 Pro wordt de 6,1-inch iPhone 12 Pro, terwijl de 6,5-inch iPhone 11 Pro Max de 6,7-inch iPhone 12 Pro Max wordt.

Nieuw in het assortiment is de toevoeging van een kleiner toestel, waarvan we verwachten dat het de iPhone 12 mini gaat heten. Hiermee wordt voldaan aan de vraag naar een kleinere telefoon die we hebben gezien met de iPhone SE (2e generatie) maar met de toevoeging van Face ID. En hoewel de iPhone SE 4,7 inch is, is de iPhone 12 mini een 5,4 inch apparaat.

Volgens geruchten beginnen de opslaggroottes bij 64 GB voor de iPhone 12 mini en 128 GB voor de andere toestellen. Het gerucht gaat dat alle nieuwe handsets van de iPhone 12-serie OLED-schermen en 5G-telefoons hebben .

Een paar leakers hebben prijzen in USD voor de apparaten op Twitter gepubliceerd en, zoals je zult zien, verschillen ze niet zo veel van de prijzen van de iPhone 11-serie . Ze suggereren echter dat de iPhone 12 op basisniveau $ 50 duurder zal zijn dan de iPhone 11, wat waarschijnlijk lijkt.

Onthoud dat we denken dat dit 5G-telefoons zullen zijn. En de iPhone 11 was redelijk geprijsd voor een vlaggenschip, dus de iPhone 12 lijkt die trend voort te zetten.

squirrel_widget_167218

De iPhone 12 mini is goed geprijsd voor de hardware die je krijgt en gezien dat en de daaropvolgende prijsverlaging van de iPhone 11, kunnen we als gevolg daarvan het einde van de iPhone XR zien .

squirrel_widget_148311

64 GB - $ 649

128 GB - $ 699

256 GB - $ 799

64 GB - $ 749

128 GB - $ 799

256 GB - $ 899

128 GB - $ 999

256 GB - $ 1099

512 GB - $ 1299

128 GB - $ 1099

256 GB - $ 1199

512 GB - $ 1399

We denken dat er geen iPhone 12-handsets zullen worden geleverd met oordopjes of een oplader, hoewel er wel een USB-A naar Lightning-kabel zal zijn. Naar verluidt is de kabel duurzamer dan voorheen.

Geschreven door Dan Grabham.