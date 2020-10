Apple stelt zich een opvouwbare iPhone voor met een zelfherstellend scherm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft naar verluidt vorige maand een groot aantal Samsung opvouwbare telefoonschermen besteld. Dat, in combinatie met een onlangs gespotte patentaanvraag voor zelfherstellende schermen, suggereert dat het bedrijf zich voorstelt hoe een opvouwbare iPhone eruit zou zien en werken.

De patentaanvraag, ingediend eind januari en aanstaande donderdag gepubliceerd op de USPTO (via 9to5Mac ), biedt een interessante manier om schade aan opvouwbare displays te herstellen - misschien iPhone-displays. Hier zijn passages uit de documenten die aangeven hoe Apple denkt dat de zelfherstellende technologie werkt:

"Een elektronisch apparaat kan een scharnier hebben waarmee het apparaat om een buigas kan worden gebogen. Een beeldscherm kan de buigas overspannen. Om het zonder beschadiging buigen rond de buigas te vergemakkelijken, kan het beeldscherm een afdeklaag van het beeldscherm met een flexibel deel bevatten. Het flexibele deel van de schermbedekkingslaag kan in een voorbeeld tussen de eerste en tweede stijve delen van de schermbedekkingslaag worden geplaatst. "

"Tijdens het gebruik van een elektronisch apparaat kan de afdeklaag van het display van het elektronische apparaat worden bekrast of gedeukt. Om de esthetiek van het elektronische apparaat te verbeteren, kan het wenselijk zijn om de aanwezigheid van krassen en deuken tot een minimum te beperken. aantal deuken, krassen of andere onvolkomenheden in een beeldschermbedekkingslaag, kan de beeldschermbedekkingslaag een laag zelfherstellend materiaal bevatten. "

Het lijkt erop dat wanneer de displaycover van een telefoon - met behulp van de speciale coating van Apple - beschadigd raakt, of dat nu krassen, deuken of scheuren zijn, het materiaal van de coating de defecte gebieden vanzelf zal opvullen. Dit zelfherstellende proces kan ook worden geactiveerd wanneer warmte, licht of elektriciteit wordt toegepast.

Het bedrijf gaf aan dat de displaycover van een telefoon kan zijn gemaakt van plastic, glas of een ander transparant materiaal om deze zelfherstellende schermtechnologie te laten werken. Het patent van Apple besprak specifiek het gebruik van transparante geleiders om de verwarmingslaag in een beeldschermcover te vormen.

Houd in gedachten, hoewel dit het bewijs zou kunnen zijn dat Apple een opvouwbare iPhone zal uitbrengen, dat is nog niet bevestigd, en het is nu slechts speculatie.

Geschreven door Maggie Tillman.