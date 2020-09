Komt iPhone 12 op 13 oktober uit?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijdt weinig twijfel dat de iPhone 12 de komende weken tijdens een evenement zal lanceren, maar we weten nog niet welke week en welke datum precies.

Serie-leaker Jon Prosser beweert dat hij het weet, hij heeft op Twitter gepost dat Apple s online lanceringsevenement op dinsdag 13 oktober zal plaatsvinden en verschillende anderen zijn het daarmee eens.

Prosser heeft een wankele geschiedenis als het gaat om het goed doen. Sommige lekken bleken perfect te zijn, maar hij was ook onvermurwbaar dat de nieuwe iPhone-line-up zou worden gelanceerd tijdens het September Time Flies-evenement. Dat bleek niet te kloppen - iets waarvan we zelfs zeiden dat het vóór de gebeurtenis zelf het geval zou zijn.

De eerste levering van de laatste iPhone 12-eenheden van Apple gaat op 5 oktober naar de distributeurs



De zending omvat:



iPhone 12 mini 5.4

(Absoluut de uiteindelijke marketingnaam)

-64/128/256



iPhone 12 6.1

-64/128/256



Evenement op 13 oktober, zoals ik al eerder zei. - Jon Prosser (@jon_prosser) 29 september 2020

Maar 13 oktober zou wel eens goed kunnen zijn. We hebben eerder gehoord dat de iPhone 12-reeks vanaf 16 oktober in de winkels ligt en hoewel Apple zijn evenementen meestal meer dan een week voordat de verzending begint, houdt, zijn de traditionele tijdschemas niet zo rigide tijdens de pandemie.

Natuurlijk zou onze eigen schatting van een evenement op 6 oktober ook nog kunnen plaatsvinden - we zouden later op de dag moeten weten of dat zo is.

De iPhone 12-serie moet een iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max bevatten. We zullen u het laatste nieuws brengen, zoals we ontdekken.

