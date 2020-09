Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens een aantal plausibele lekken zal Apple de kleinste van zijn nieuwe iPhone-reeks "iPhone 12 mini" noemen.

Geruchten suggereren al lang dat er vier telefoons zullen worden gelanceerd tijdens een toekomstig evenement in oktober: een 5,4-inch, 6,1-inch plus 6,1-inch en 6,7-inch Pro-modellen . De twee standaardtoestellen werden echter eerder regelmatig iPhone 12 en iPhone 12 Max genoemd.

Nu lijkt dat niet het geval te zijn.

De gevestigde leaker @ L0vetodream plaatste eerder deze week op Twitter dat de line-up eigenlijk als volgt zal zijn:

iPhone 12 mini - 5,4-inch

iPhone 12 - 6,1-inch

iPhone 12 Pro - OLED van 6,1 inch

iPhone 12 Pro Max - OLED van 6,7 inch

Verder bewijs is geleverd door @ duanrui1205, die drie vermeende verkoopstickers voor officiële siliconen hoesjes plaatste. Een daarvan is voor een iPhone 12 mini, terwijl de andere twee voor een iPhone 12 Pro Max en iPhone 12/12 Pro zijn. Interessant is dat, indien waar, dit ook betekent dat hoesjes voor iPhone 12 zullen werken op 12 Pro en vice versa.

iPhone 12 mini

iPhone 12/12 Pro

iPhone 12 Pro Max



Siliconen Case Stickers pic.twitter.com/bWaFiWG9Ht - DuanRui (@ duanrui1205) 25 september 2020

Bovendien verwachten we dat Apple de nieuwste iPhone SE in zijn assortiment behoudt - en daardoor vrijwel elke schermgrootte van 4,7 inch en hoger aanbiedt. De SE is tenslotte pas in april uitgebracht en vertegenwoordigt een ideale instap-iPhone. Het zou dom zijn als Apple het nu helemaal zou vervangen.

Over een paar weken zullen we het zeker weten.

Geschreven door Rik Henderson.