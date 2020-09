Apple iOS 14: wat is de groene of oranje stip bovenaan mijn iPhone-scherm?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple bracht iOS 14 in september 2020 uit voor het publiek, en daarmee kwamen een hele reeks visuele veranderingen. Sommige - zoals de widgets en app-bibliotheek - zijn duidelijker dan andere.

Onder de wijzigingen was er ook een nieuwe privacygerichte waarschuwing, waarvan u wellicht een groene of oranje stip hebt opgemerkt die willekeurig boven aan uw scherm verschijnt. Als je een iPhone X-model met een inkeping hebt, wordt dit aan de rechterkant van de inkeping weergegeven, net boven je wifi- of telefoonsignaalindicatoren.

In feite verschijnt het niet zomaar willekeurig. Het is er om u te laten weten dat uw camera of microfoon actief is en audio kan opnemen.

Als je ooit een MacBook hebt gehad, is dit een bekende functie: de groene stip verschijnt als je camera actief is. Als je ooit software voor videogesprekken zoals Zoom of Skype op je MacBook hebt gebruikt, heb je dit gezien in de vorm van een groen LED-lampje in de bovenste rand van de laptop, direct naast de camera.

In iOS 14 is het geen lamp als zodanig, maar een groene stip op je scherm en het laat je weten dat je camera is geactiveerd en kan worden gebruikt voor het maken van video of fotos.

Elke keer dat u deze groene stip ziet, heeft dit normaal gesproken een goede reden. Als u bijvoorbeeld een livestream naar Twitter probeert op te nemen of een video of foto in een berichten-app verzendt, of zelfs als FaceID wordt gebruikt om uw telefoon te ontgrendelen.

Als het groene lampje actief is, betekent dit ook dat de microfoon ook actief is, want als je hem voor het beoogde doel gebruikt, heb je natuurlijk ook audio nodig. Voor het voeren van die videogesprekken.

De tijd om erop te letten is wanneer het geen zin heeft om actief te zijn. Als je geen videogesprek probeert te voeren of geen fotos / videos probeert te maken in een app en het groene lampje komt van, kan het zijn dat de app niet goed is en moet je deze verwijderen of de machtigingen ervan wijzigen in de instellingen app.

Net als bij de groene stip, is de oranje stip op dezelfde positie er om u te informeren wanneer uw microfoon actief is. U ziet het meestal wanneer u een app gebruikt waarmee u spraakberichten kunt opnemen of audiogesprekken kunt voeren.

Als je het actief ziet op momenten dat het niet het gevoel heeft dat het actief hoeft te zijn, is dat de moeite waard om op te letten. Het kan zijn dat de app audio opneemt terwijl dat niet nodig is.

Als u bijvoorbeeld Twitter opent en tikt om een nieuwe tweet te maken, zou deze niet moeten verschijnen. Maar als je in die tweet een nieuw spraakbericht gaat opnemen, verschijnt de oranje stip zodra je begint met opnemen.

Volg de onderstaande stappen om de toegang tot uw camera of microfoon voor specifieke apps uit te schakelen:

Open Instellingen-app

Tik op Privacy

Selecteer Camera of Microfoon

Zoek de app die u wilt uitschakelen en schakel deze uit

Het is vermeldenswaard dat sommige functies in apps niet werken als ze geen toegang hebben tot die hardware, maar je kunt deze altijd weer inschakelen wanneer dat nodig is.

Geschreven door Cam Bunton.