(Pocket-lint) - Apple laat eindelijk iPhone- en iPad-gebruikers hun startscherm aanpassen met de release van de iOS 14- en iPadOS 14- software-updates, die de mogelijkheid introduceerden om gepersonaliseerde widgets toe te voegen en zelfs het uiterlijk van app-pictogrammen te veranderen. U kunt overal op Twitter, TikTok, YouTube en andere sociale platforms voorbeelden van de startschermen van gebruikers zien.

Zoek gewoon naar " # ios14homescreen " om een idee te krijgen van wat u nu kunt doen. Maar er zijn een paar kanttekeningen die u moet weten.

Het aanpassen van uw startscherm is bijvoorbeeld allesbehalve snel en naadloos. Apple had een instellingenoptie of een speciale app kunnen introduceren die is ontworpen om u te helpen de esthetiek van uw dromen op het startscherm te krijgen. Maar nee. U moet vertrouwen op apps van derden en zelfs een hacky-oplossing implementeren met behulp van Siri Shortcuts. Verward? Maak je geen zorgen. Hieronder begeleiden we u stap voor stap.

Zorg ervoor dat uw iPhone up-to-date is

Werk uw iPhone bij naar de nieuwste versie van iOS (die op het moment van de eerste publicatie iOS 14 is). Hier is de ondersteuningspagina van Apple over hoe u dat moet doen.

Zoek een achtergrond en sla deze op in je filmrol

Zoek een coördinerend pictogrampakket en sla het op in je filmrol

Bepaal de gewenste esthetiek van het startscherm. Hou je van nude kleuren? Wil je iets meer retro? Bekijk hieronder enkele voorbeelden voor inspiratie.

Als onderdeel van dit proces wil je een kleurenpalet of thema kiezen, een achtergrond zoeken en een pictogrampakket of afbeeldingen downloaden om de bestaande pictogramkunst van je apps te vervangen. We raden aan om door Pinterest , Google-afbeeldingen , Etsy en andere bronnen te kammen. Je kunt hiermee vrij eenvoudig gaan, met een minimalistische maar toch luxueuze achtergrondafbeelding en glitterachtige app-pictogrammen om ermee te koppelen, of je kunt ingewikkeld worden en iets tijdintensiefs proberen te doen, zoals het repliceren van het geheugenkaartscherm van de PlayStation 2.

Download een widgetaanpasser- app zoals Widgetsmith

Download de snelkoppelingsapp

Nu heb je twee apps nodig waarmee je de widgets en apps van je startscherm daadwerkelijk kunt aanpassen.

Widgets voegen snelle toegangsfunctionaliteit toe aan uw startscherm, zoals het weer of de kalender in één oogopslag. Je hebt Widgetsmith nodig om een widget te maken met elke gewenste achtergrondkleur, foto en lettertype. Er zijn alternatieven in de App Store, zoals Color Widget, maar we hebben Widgetsmith gebruikt en kunnen controleren of het werkt.

Wat betreft snelkoppelingen, hiermee kunt u taken automatiseren via apps of door Siri te vragen. U kunt ook snelkoppelingen gebruiken om aangepaste app-pictogrammen te maken. Het bestaat al een hele tijd, maar met de release van iOS 14 en de mogelijkheid om widgets aan het startscherm toe te voegen, combineren veel mensen nu de twee functionaliteiten om een uniek startscherm te creëren.

Verwijder al uw oude apps van het startscherm

Zodra je al je materialen bij de hand hebt, begin je met het schoonmaken van je startscherm. Houd elke app ingedrukt om een pop-upmenu te openen waarmee u deze van uw startscherm kunt verwijderen (selecteer App verwijderen> Verplaatsen naar app-bibliotheek of App verwijderen). Doe dit totdat uw scherm helder is. De ondersteuningspagina van Apple biedt meer hulp als je die nodig hebt.

Ga naar Instellingen> Achtergrond> Kies een nieuwe achtergrond

Nu kunnen we beginnen met het daadwerkelijk maken van uw nieuwe startscherm. Laten we beginnen met het instellen van die nieuwe achtergrond die u in stap twee heeft uitgekozen. Ga naar Instellingen, tik op Achtergrond en tik vervolgens op Kies een nieuwe achtergrond. Apple heeft hier ook een ondersteuningspagina met meer details als je die nodig hebt.

Open de Shortcuts-app en volg deze stappen voor elke app die je aan je startscherm wilt toevoegen met een aangepast pictogram:

Druk in de snelkoppelingsapp op de knop + om een nieuwe snelkoppeling te maken. Selecteer Actie toevoegen op de volgende pagina. Zoek naar de optie " Open App " en selecteer deze. Tik op de "i" en kies deze actie als favoriet voor snelle toegang later. Tik op de pagina Nieuwe snelkoppeling op Kiezen (naast Openen). Zoek en selecteer een app. (Voorbeeld: Messenger.) Tik op het menu met drie stippen in de hoek. Geef op de pagina Details uw snelkoppeling een naam of wakefrase die Siri kan herkennen. Tik op Toevoegen aan startscherm. Geef uw snelkoppeling een naam en tik vervolgens op de pictogramminiatuur naast de naam die u hebt ingevoerd. U kunt vervolgens een foto maken of kiezen om het bestaande pictogram van de app te vervangen. Selecteer Foto kiezen

Selecteer in je filmrol de app-pictogrammen of afbeeldingen die je eerder hebt opgeslagen.

U wordt gevraagd om de opname te kadreren. Bekijk een voorbeeld van uw wijzigingen en tik op Toevoegen om de app aan uw startscherm toe te voegen. Het wordt als bladwijzer aan je startscherm toegevoegd, maar het werkt als een app.

Open de Widgetsmith-app en volg deze stappen voor elke aangepaste widget die u wilt maken:

Kies een kleine, middelgrote of grote widget om toe te voegen door op de knop Toevoegen te drukken. Widgetsmith kan voorbeelden laten zien. U kunt vegen om te verwijderen of tikken om aan te passen. Selecteer de widget die je zojuist hebt toegevoegd. Tik op het vakje Standaardwidget onder de naam om de widget aan te passen. U ziet de optie om een nieuwe stijl, lettertype, tint en achtergrondkleur te kiezen. Tik op de knop Terug als u klaar bent met het sorteren van de personalisatie-opties. Tik bovenaan op de naam van de widget om deze een andere naam te geven. Druk op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Volg deze stappen voor elke aangepaste Widgetsmith-widget die u aan uw startscherm wilt toevoegen:

Ga naar de linkerkant van uw startscherm, naar de pagina Widgets. Scrol naar beneden en tik op Bewerken. Tik op de knop " + " in de hoek. Zoek naar " Widgetsmith " en selecteer het. Tik op de maatwidget die u wilt toevoegen en selecteer Widget toevoegen. Terwijl de widget wiebelt (indien niet, druk op Bewerken), houd ingedrukt en schuif deze naar het startscherm.

Zet alles waar je het wilt en voila!

Dus nu zou je een heleboel aangepaste widgets en apps op je startscherm moeten hebben. Houd een van de widgets ingedrukt en selecteer vervolgens Beginscherm bewerken in het pop-upmenu, en terwijl al uw apps en widgets wiebelen, schuift u ze rond of naar uw dock totdat u de gewenste indeling krijgt. Makkelijk!

Ah, er is altijd een dingetje, toch? De grootste is: elke keer dat u op een app met een aangepast pictogram klikt, springt deze eerst naar de Shortcuts-app en vervolgens naar de app. Er is een vertraging van een seconde, en na een tijdje wordt het vervelend. Oh, en omdat je de namen van de apps op maat die je in het dock onder aan je telefoon hebt geplaatst niet kunt zien, moet je onthouden wat je daar hebt neergezet, dus we raden aan om gemakkelijk herkenbare pictogrammen te gebruiken voor die specifieke apps. apps.

Ten slotte kost WidgetSmith een maandelijks bedrag als u de premium-widgets gebruikt, zoals Weather. U ziet ook de naam "Widgetsmith" onder de widget, zelfs als u betaalt. Color Widget is helaas hetzelfde. Het enige andere voorbehoud dat we konden bedenken, is eigenlijk meer een nadeel: het duurt een paar uur om een aangepast startscherm te maken, omdat je alle kunst moet verzamelen, twee apps moet downloaden en vervolgens met de hand widgets en aangepaste app-pictogrammen moet maken.

