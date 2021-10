Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Laten we zeggen dat er een feestdag komt - zoals Halloween - en je wilt dat je iPhone er spookachtig en feestelijk uitziet. Om dat te bereiken, wist je dat je meer kunt doen dan je achtergrond veranderen in een geest of heks?

Er was een tijd dat Apple zijn gebruikers niet toestond het startscherm aan te passen. Maar het bedrijf is tegenwoordig veel milder. U kunt de esthetiek van een iPhone volledig bepalen door uw app-pictogrammen op het startscherm te wijzigen in aangepaste pictogrammen en door widgets te gebruiken. Als je super pittig wilt worden, kun je zelfs een videoclip van iets toevoegen aan je vergrendelingsscherm. Het is eenvoudig om te doen.

Om te beginnen, heb je natuurlijk een iPhone nodig en deze moet minimaal iOS 14 draaien (hoewel de nieuwste versie van iOS altijd het beste is).

Zet je denkpet op - want deze vereist wat creativiteit.

Snijd voordat u aan de slag gaat het aantal apps op uw startscherm in. Te veel apps kunnen er rommelig uitzien. En als je het pictogram voor elke app op je startscherm wilt wijzigen, kost het minder tijd als je er maar een paar hebt. Om een app te verwijderen, houdt u een app ingedrukt, selecteert u "verwijderen van startscherm" en bevestigt u. Je verwijdert het niet. Veeg gewoon vanaf rechts op je startscherm om het te vinden in de app-bibliotheek, of je trekt naar beneden op het startscherm om ernaar te zoeken.

Apple heeft een supportpagina met extra informatie en tips over hoe je je homescreen netjes indeelt en perfect gebruik maakt van de App Library.

Zodra je een aantal apps op je startscherm hebt staan, ga je op internet of in je cameragalerij op zoek naar fotos die je in app-pictogrammen wilt veranderen. Op Etsy bieden verkopers duizenden thema-pictogrampakketten aan die je binnen enkele seconden en voor supergoedkoop online kunt kopen en downloaden. Er zijn ook apps (zoals Color Widgets ) en websites (zoals Flaticon ) die gratis pictogrammen aanbieden die je kunt downloaden en gebruiken. Of u kunt een foto gebruiken die u hebt gemaakt en opgeslagen.

Als je voor een esthetiek gaat, blijf dan bij een thema. Degenen onder jullie die met Halloween gaan, kunnen bijvoorbeeld fotos van vleermuizen, heksen, enz. Voor iconen proberen.

Open de app Snelkoppelingen van Apple . Het is een vooraf geïnstalleerde app, dus u hoeft deze niet te downloaden.

Je gaat snelkoppelingen gebruiken om de app-pictogrammen op je startscherm te vervangen door alle pictogrammen en fotos die je in stap twee hierboven hebt samengesteld. U maakt gewoon een snelkoppeling voor een app en voegt deze vervolgens toe aan uw startscherm. Het ziet eruit als een app en werkt ook als een app, maar het heeft het aangepaste pictogram en de naam die je eraan hebt gegeven.

Volg deze stappen in de app Snelkoppelingen:

Tik op de + in de hoek. Tik in het nieuwe snelkoppelingsvenster op Actie toevoegen . Zoek en selecteer in het menu dat verschijnt " App openen". Tik in het nieuwe snelkoppelingsvenster op Kiezen en selecteer de app die u wilt openen. Bijvoorbeeld: TikTok. Klik op de ... in de hoek om het detailvenster te openen. Tik in het detailvenster op Toevoegen aan startscherm. Tik in het voorbeeldvenster op het veld voor de naam van de snelkoppeling (onder Naam en pictogram van startscherm). Verwijder "nieuwe snelkoppeling" en voer een nieuwe naam in voor de app. Gebruik misschien de naam van de app die je probeert te openen (zoals "TikTok"). Tik op het pictogram naast de naam van de snelkoppeling (onder Naam startscherm en pictogram). Selecteer Kies foto in het menu met het pictogram voor bewerken dat verschijnt. Uw fotogalerij zal verschijnen. Selecteer een foto die u als pictogram wilt gebruiken. Tik in het voorbeeldvenster op Toevoegen. Verlaat nu Snelkoppelingen en kijk naar je startscherm om het resultaat te zien. U zou de app-snelkoppeling moeten zien die u hebt gemaakt met een aangepast pictogram en naam.

Verwijder de originele app van je startscherm, zodat niet beide apps worden weergegeven.

Herhaal nu alle bovenstaande stappen voor elke app die u op uw startscherm wilt wijzigen. Nogmaals, als je voor een esthetiek gaat, blijf dan bij een thema.

Let op: Met de Shortcuts-app kun je extra creatief worden. U kunt aangepaste snelkoppelingen maken of Apples snelkoppelingen voor starters gebruiken en deze als "apps" op uw startscherm opslaan - ook met hun eigen pictogrammen! Het idee is dat je met een snelle tik op de app-snelkoppeling die je hebt gemaakt, een specifieke YouTube-video kunt openen of je partner een bericht kunt sturen op Snapchat of Shazam kunt starten. De mogelijkheden zijn eindeloos. Je kunt echt overboord gaan door app-snelkoppelingen en pictogrammen voor alles te maken.

Apple heeft een ondersteuningspagina met extra informatie en tips over hoe je de Shortcuts-app kunt gebruiken om je iPhone-ervaring te maximaliseren.

Er zijn verschillende apps in de Apple App Store waarmee u een widget kunt maken en deze aan uw startscherm kunt toevoegen. Widgetsmith en Color Widgets zijn beide populaire voorbeelden. Hiermee kunt u een kleine, middelgrote of grote foto op uw startscherm vastzetten. Als het bijvoorbeeld Halloween is, voeg dan een pompoenfoto toe.

Voor de doeleinden van deze handleiding zullen we u vertellen hoe u gemakkelijk Color Widgets kunt gebruiken, omdat het naar onze mening een betere gebruikersinterface heeft dan Widgetsmith.

Open Color Widgets en ga naar het Widgets-paneel. Selecteer onder de rij Fotos de optie " Maak je eigen fotowidget ". Selecteer in de fotogalerij die verschijnt een foto en bevestig de uitsnede. Op het scherm Aanpassen kunt u desgewenst een randkleur toevoegen. Tik op Widget instellen als u klaar bent met aanpassen. Mogelijk wordt u gevraagd een bestaande widget te vervangen of een nieuwe te maken. Verlaat Color Widgets, ga naar het startscherm en druk in een leeg gebied. Tik op de + in de hoek. Zoek naar de widget "Kleurwidgets ". Wanneer het wordt geopend, gaat u naar de groottewidget die u wilt toevoegen en selecteert u vervolgens Widget toevoegen . Het wordt dan toegevoegd aan je startscherm. Mogelijk moet u uw widget bewerken om de juiste te selecteren Om de widget te bewerken, houdt u ingedrukt en tikt u op Widget bewerken . Selecteer de widget die u aan uw startscherm wilde toevoegen.

Opmerking: er zijn kanttekeningen bij apps voor het aanpassen van widgets. Velen van hen kosten bijvoorbeeld geld om te gebruiken nadat hun gratis proefperiode is verlopen. Ze voegen ook hun naam toe aan de widget op je startscherm en laten je de naam niet verwijderen of ze laten je extra betalen om dit te doen. Ten slotte zijn de widgets zelf vaak erg beperkt. Ze kunnen een foto zijn die opent naar de app voor het aanpassen van widgets, ze kunnen een klok of kalender zijn en niet veel anders.

U moet waarschijnlijk ook het startscherm van uw iPhone wijzigen om de esthetische make-over die u probeert te bereiken, af te ronden. Weet niet hoe? Apple heeft een ondersteuningspagina met meer informatie, maar hier is de snelle versie: Ga naar Instellingen op je iPhone, tik op Achtergrond en selecteer vervolgens Nieuwe achtergrond kiezen. Makkelijk.

Degenen onder u die een stap verder willen gaan, moeten ook uw vergrendelingsscherm wijzigen in iets meer op thema. Je kunt zelfs alles uit de kast halen en een video-achtergrond gebruiken (of "Live Photo", zoals Apple ze noemt). Dit zijn GIF-achtige achtergronden die bewegen als je op het scherm drukt. Netjes toch?

Het eerste dat u hoeft te doen, is een videoclip vinden die u leuk vindt en deze op uw filmrol opslaan. Je kunt iets gebruiken dat je hebt gefilmd of een TikTok die je hebt opgeslagen. (Voor Halloween hebben we bijvoorbeeld dezeTikTok-video opgeslagen en er een video-achtergrond van gemaakt voor ons vergrendelingsscherm.) Zorg er wel voor dat je video kort is. Als je de video wilt bijsnijden of bewerken voordat je er je achtergrond van maakt, heb je geen app voor videobewerking nodig; klik gewoon op de knop Bewerken op de video in uw galerij.

Nu moet je van je videoclip een video-achtergrond maken (of wat Apple voor deze situatie een "Live Photo" noemt). Het is eigenlijk een GIF - vandaar dat we zeiden: pak een korte video om te gebruiken. Er zijn verschillende manieren om een videobehang/Live Photo/GIF van een video te maken, maar het gemakkelijkst is om een gratis app zoals Giphy te gebruiken .

Voor de doeleinden van deze handleiding zullen we u vertellen hoe u Giphy kunt gebruiken:

Open Giphy en tik op Maken +. Selecteer de GIF- optie en ga vervolgens naar je filmrol om een video te kiezen. Zodra je een video hebt, krijg je de mogelijkheid om deze in te korten. Druk op doorgaan zodra je het hebt bijgesneden. Giphy biedt andere bewerkingsopties, zoals bijsnijden, tekst en stickers. Als u klaar bent, drukt u op de pijlknop. Selecteer nu Uploaden naar Giphy. U kunt de zichtbaarheid instellen op openbaar of privé. Zodra de GIF is geüpload, kun je deze vinden onder Uploads op je profiel in de app. Tik op de GIF om deze te openen en ga vervolgens naar de menu-opties (pictogram met drie stippen). Selecteer onder de menu-opties " Conver to Live Photo ". U kunt kiezen voor volledig scherm of aanpassen aan scherm. Nu ben je klaar om je "Live Photo" (of video-achtergrond) als achtergrond in te stellen.

Volg deze stappen om een videoachtergrond in te stellen op uw vergrendelingsscherm:

Open de app Instellingen. Ga naar Achtergrond . Tik op Kies een nieuwe achtergrond. Selecteer de Live Photo die u hierboven in stap twee hebt gemaakt. Zorg ervoor dat de Live Photo-optie is ingeschakeld (naast schaal). U kunt de Live Photo ook naar wens verplaatsen en schalen. Als je klaar bent, druk je op Instellen.

Ga nu naar je vergrendelscherm en druk op op het scherm om je achtergrond tot leven te zien komen. Verbazingwekkend!

Pocket-lint heeft ook een overzicht van enkele van de beste iPhone-achtergronden .