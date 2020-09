Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dat duurde niet lang. Een bug in iOS 14 en iPadOS 14 lijkt een belangrijke functie te doorbreken die door Apple werd aangeprezen tijdens het Time Flies-evenement.

Met de nieuwe software-updates, die laat op woensdag 16 september werd uitgerold, kun je nieuwe standaardbrowser- en e-mailapps instellen . De eerste 14.0-release lijkt echter niet helemaal goed te werken. Nadat uw iPhone of iPad opnieuw is opgestart, worden Safari en Mail hersteld als de standaardapps, waardoor u uw instellingen opnieuw moet wijzigen.

9to5Mac merkte het probleem donderdag voor het eerst op, maar Pocket-lint heeft het ook op een aantal verschillende apparaten bevestigd. Dit is een potentieel grote bug die Apple hopelijk kan oplossen met een snelle en gemakkelijke "punt" -update naar 14.0.1. We moeten echter opmerken dat er wijdverbreide zorgen waren over het feit dat Apple iOS 14 te vroeg zou pushen, en dat het misschien had moeten wachten om de software-update naast de volgende iPhone uit te brengen, waardoor bètatesters meer tijd hadden om eventuele problemen op te lossen.

Na jarenlang bugs in software-updates te hebben overwonnen, zou je denken dat het bedrijf zou leren van zijn fouten uit het verleden.

Momenteel kunt u Google Chrome en Microsoft Edge instellen als uw voorkeursstandaardbrowser, in plaats van Apples Safari-browser te gebruiken, en u kunt Outlook en Spark en andere e-mailapps als standaardoptie instellen via Apple Mail. Start uw telefoon gewoon niet opnieuw op, anders moet u ze helemaal opnieuw instellen.

We hebben contact opgenomen met Apple voor commentaar op de bug. U kunt meer leren over iOS 14 en de nieuwe functies in onze gids.

Geschreven door Maggie Tillman.