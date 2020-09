Waarom is de iPhone 12 niet gelanceerd?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple lanceerde een paar apparaten tijdens zijn Time Flies-evenement in september, waaronder de nieuwe iPad Air en Apple Watch SE en Watch Series 6 .

Maar er ontbrak iets aan de gebruikelijke gebeurtenissen in september van Apple: de iPhone. Dus waarom is de iPhone 12 nog niet gelanceerd?

Hier is een eenvoudig antwoord op. De wereldwijde situatie heeft de productie van de iPhone aanzienlijk vertraagd in 2020. Maar de zaken zijn iets genuanceerder dan dat en het bewijs is er al een tijdje.

In elk ander jaar zou Apple op dinsdag een evenement houden in de tweede week van september. De 2019 iPhone 11-serie werd onthuld op 10 september 2019 en de iPhone 12 zou normaal gesproken voor het eerst in het openbaar zijn verschenen op 8 september 2020.

Veel eerder in 2020 gingen er geruchten dat de wereldwijde situatie met de nieuwe iPhone productievertragingen veroorzaakte. Dat was niet verwonderlijk, aangezien de productie in China volledig moest worden stilgelegd en langzamer herstartte dan bedrijven - zoals hoofdfabrikant Foxconn - hadden gewild.

Volgens Nikkei Asian Review heeft Apple te maken gehad met vertragingen van twee tot vier weken voor het nieuwe model en hoopt het nog steeds een release te krijgen in oktober of november, terwijl het in juli de mogelijkheid had om uit te stellen tot 2021. " alles in het werk stellen om het uitstel in te korten ”, aldus de bron.

De bron zegt ook dat het hardware-ontwikkelingsteam van Apple terugkeerde naar de campus van Apple om te werken aan de laatste tests en andere details.

Nikkei suggereerde destijds ook dat Apple zijn prognose voor zijn 5G-iPhones heeft gewijzigd tot 80 miljoen verkopen in plaats van de 100 miljoen exemplaren waarop het eerder was gericht. De bron suggereert ook dat Apple meer van zijn oudere handsets bouwt om dit te compenseren, vooral de iPhone XR maar ook de nieuwe generatie iPhone SE.

Apple suggereerde in februari 2020 dat er wat domino-effecten zouden zijn voor de rest van 2020. Tijdens de vooruitzichten voor de kwartaalinkomsten, verklaarde het dat "het werk in het hele land [China] begint te hervatten, maar we ervaren een langzamere terugkeer naar normaal omstandigheden dan we hadden verwacht.

"Als gevolg hiervan verwachten we niet te voldoen aan de omzetverwachtingen die we voor het kwartaal van maart hebben gegeven, vanwege twee belangrijke factoren. De eerste is dat het wereldwijde aanbod van iPhone tijdelijk beperkt zal zijn.

"Hoewel de locaties van onze partners voor iPhone-fabricage buiten de provincie Hubei zijn gevestigd - en hoewel al deze faciliteiten zijn heropend - gaan ze langzamer op gang dan we hadden verwacht."

Tot dusverre zo traag voor de huidige iPhone-productie, maar hoe zit het met de nieuwe iPhone 12? Qualcomm zorgde eind juli voor wat meer duidelijkheid. We weten dat het Apples eerste 5G iPhone-hardware maakt, omdat het begin 2019 een deal tekende met de Cupertino-gigant, waardoor een einde kwam aan alle juridische procedures tussen de twee bedrijven.

Apple stopte vervolgens met het werken met Intel aan 5G-modems (omdat het vrij duidelijk was dat Intels 5G-modem niet op tijd klaar zou zijn). Toen Intel vervolgens stopte met het ontwerpen van modem, nam Apple de divisie mobiele modems van Intel over, zodat Apple in de toekomst zijn eigen modems kon maken.

De richtlijnen van Qualcomm voor dit huidige kwartaal - uitgegeven op 30 juli - suggereerden een kleine vertraging, met een releasedatum in oktober. Het noemt "een gedeeltelijke impact van de vertraging van een wereldwijde lancering van een 5G-vlaggenschip".

Apples winstoproep was de dag erna, toen het ook het nieuws van een lancering in oktober leek te bevestigen . "Vorig jaar zijn we eind september begonnen met de verkoop van nieuwe iPhones; dit jaar verwachten we dat de voorraad een paar weken later beschikbaar zal zijn", zei Apple CFO Luca Maestri tijdens het gesprek.

En nu de lancering van Apple in september voorbij is, lijkt het zeker dat we naar oktober kijken voor de lancering van de iPhone 12.

We zijn er vrij zeker van dat er vier modellen zullen zijn voor de aankomende iPhone 12 . De geruchten blijven verdeeld over de vraag of alle iPhone 12-modellen 5G zullen zijn; het kan zijn dat alleen de Pro-modellen 5G zijn.

Er komt echter een 5,4, 6,1 en 6,7-inch iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max met een ander model - waarschijnlijk een iPhone 12 Max - in het midden.

Geschreven door Dan Grabham.