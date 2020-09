Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple brengt morgen vier belangrijke updates van het besturingssysteem uit, voor bestaande iPhones, iPads, Apple Watch en Apple TV.

Je kunt iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7 en tvOS 14 downloaden op woensdag 16 september 2020.

Hoewel Tim Cook geen tijd heeft aangekondigd tijdens het Apple September-evenement, is het traditioneel dat updates van het besturingssysteem rond 10.00 uur PDT arriveren. Dat betekent dat u het in het VK zou moeten kunnen krijgen rond 18.00 uur BST, Centraal-Europa 19.00 uur CEST en 13.00 uur EDT aan de oostkust van de VS.

Er is al veel bekend over de nieuwe OS-updates, dankzij de bètaversies die de afgelopen maanden beschikbaar zijn gekomen.

Zo voegt iOS 14 Widgets, een App Library-scherm en een verbeterde maar geminimaliseerde Siri toe. U kunt er hier meer over te weten komen: Apple iOS 14: alle belangrijke nieuwe iPhone-functies onderzocht .

De nieuwe iPadOS voegt waarschuwingen voor telefoon- en videogesprekken toe en de coole nieuwe Scribble-functie voor mensen met een Apple Pencil. Bekijk hier onze samenvatting van wat u kunt verwachten: Apple iPadOS 14: alle belangrijke nieuwe iPad-functies onderzocht .

De nieuwe producten die Apple tijdens zijn evenement aankondigde - de Apple Watch Series 6, Watch SE, nieuwe iPad en iPad Air - worden elk geleverd met hun respectievelijke nieuwe update vooraf geïnstalleerd.

Geschreven door Rik Henderson.