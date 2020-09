Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is getipt om deze week eindelijk een aankondiging te doen over het lanceringsevenement van de iPhone 12 .

Verwacht wordt dat het een virtueel evenement wordt dankzij de pandemie, maar er wordt al lang geruchten dat de lancering van Apple dit jaar later zal zijn dan normaal, en hoewel dat misschien nog steeds het geval is, hebben sommigen gehoord dat er in ieder geval binnenkort een datum zal worden onthuld.

Mark Gurman van Bloomberg suggereert dat we binnenkort zullen horen over de iPhone 12-briefing.

Ik zou niet al te enthousiast worden van geruchten over nieuwe Apple-producten die deze week verschijnen. Waarschijnlijker denk ik: een aankondiging van het aanstaande (uiteraard virtuele) iPhone / Apple Watch-evenement van september. - Mark Gurman (@markgurman) 6 september 2020

Dit volgde op een eerdere tweet van analist Jon Prosser, die beweerde dat er morgen, 8 september, een release zou worden verzonden, maar leek de illusie te hebben dat dit voor echte producten zou kunnen zijn.

Het persbericht van Apple staat momenteel gepland voor dinsdag (8 september) om 9:00 uur EST - hoewel ik moet opmerken dat het pas is vergrendeld als de pers op de hoogte is gebracht, de dag van.



Ik zal die ochtend vroeg tweeten om je op de hoogte te houden als het verandert. IFA 2020-special met Nvidia, Samsung, Philips en meer - Pocket-lint Podcast 69 - Jon Prosser (@jon_prosser) 6 september 2020

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen beide correct zijn - van soorten. We denken dat Apple binnenkort een release zal uitbrengen, maar hebben via de grap vernomen dat dit voor de iPad Air en Apple Watch Series 6 zou kunnen zijn - die geen deel zullen uitmaken van het hoofdevenement omdat ze kleine updates zullen vertegenwoordigen.

We hebben ook nog steeds de indruk dat het Apple-evenement oktober zal zijn, niet september, zoals Gurman zei. En als dat zo is, zou het voor Apple vreemd zijn om het zo snel aan te kondigen. Maar ja, dit zijn nauwelijks normale tijden.

Ongetwijfeld zullen we morgen meer te weten komen wanneer de Apple-release arriveert. Of niet.

We zullen u meer laten weten als we erachter komen.

Geschreven door Rik Henderson.