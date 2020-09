Apple App Library: hoe werkt het en hoe gebruikt u het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een nieuwe functie op iOS 14 geïntroduceerd om u te helpen bij het beheren van de soms onhandige reeks apps die u hebt gedownload.

Het heet App Library en heeft de potentie om de manier waarop u apps op uw iPhone opent te veranderen en maakt het gemakkelijker om uw favoriete of meest gebruikte apps snel te vinden. Het zal zeker die moeizame momenten vermijden om te onthouden welk startscherm of welke map je de app hebt geplaatst die je op dat moment nodig hebt.

Hoewel je de nieuwe functie niet kunt uitschakelen, kun je het gebruik ervan gelukkig minimaliseren als je er niet klaar voor bent om het te omarmen. Zoals we echter hebben ontdekt tijdens de Apple Public-bèta, zul je, zodra je de App Library-functie begint te gebruiken, deze steeds vaker gaan gebruiken en je afvragen hoe je ooit zonder hebt kunnen omgaan.

U vindt de app-bibliotheek door naar links te vegen op de laatste startschermpagina die momenteel apps op uw iPhone bevat. Dat kunnen twee veegbewegingen zijn, het kunnen tientallen veegbewegingen zijn, en dit is afhankelijk van het aantal apps dat u op uw Apple iPhone hebt geïnstalleerd (de functie is niet beschikbaar op de iPad in iPadOS 14 ).

Zoals de naam al doet vermoeden, worden al uw apps opgeslagen in de App-bibliotheek en gepresenteerd in een aantal mappen die zijn gebaseerd op de categorieën die u in de App Store vindt. Dus Instagram en Twitter staan bijvoorbeeld in de map Social, terwijl YouTube in Entertainment staat.

De apps in de app-bibliotheek worden gepresenteerd in categoriemappen met drie grotere app-pictogrammen en in de rechter benedenhoek maximaal vier kleinere in een vierkant raster.

U kunt de naam van de mappen niet wijzigen of de volgorde waarin ze verschijnen niet wijzigen, maar Apple probeert u enkele snelle acties aan te bieden, zodat u niet altijd door alle apps hoeft te scrollen om de app te vinden die u nodig hebt.

Om u te helpen bij de apps die u waarschijnlijk wilt gebruiken, heeft Apple nog twee mappen; Suggesties, waarbij AI-leren aan boord wordt gebruikt om u de vier beste apps te geven waarnaar u misschien op zoek bent, en Recent toegevoegd met apps die u zojuist hebt gedownload voor snellere toegang.

Binnen elke categorie worden de meest populaire apps gemarkeerd als een van de drie grotere app-pictogrammen, en de volgorde van de categorieën verandert elke week enigszins, afhankelijk van wat je het meest hebt gebruikt, zodat je niet constant naar de onderaan het scherm om de apps te vinden die u altijd gebruikt.

Om toegang te krijgen tot de rest van de apps in de map, klikt u eenvoudig op de kleinere pictogrammen en dat toont alle apps in die categorie zoals normaal bij het gebruik van mappen op iOS.

U kunt niet alleen op de pictogrammen tikken, maar ook in de app-bibliotheek zoeken via de grote zoekbalk bovenaan het scherm. Begin met typen en de lijst wordt kleiner. Als alternatief biedt de zoekpagina ook een alfabetische lijst van uw apps met een snel toegankelijk alfabet aan de rechterkant dat u kunt gebruiken om naar het begin van een letter te springen.

Als u net als wij al een tijdje probeert uw apps op uw startschermpaginas te beheren, kan het zijn dat u met de app-bibliotheek niet alle startschermpaginas meer nodig heeft.

In plaats van een app afzonderlijk te verwijderen of tijd te besteden aan het verplaatsen van uw apps in een moeizaam proces om een startschermpagina te wissen, kunt u snel een startscherm verbergen zodat u naar de app-bibliotheek kunt gaan met minder vegen van rechts naar links.

Om dit te doen, drukt u lang op op het startscherm om de apps te dwingen te “schudden” en tikt u vervolgens op de startschermstippen net boven het dock - het aantal stippen komt overeen met het aantal startschermpaginas dat u heeft.

Als u op de stippen tikt, wordt een scherm Paginas bewerken weergegeven waarin u alle startschermpaginas kunt zien die u heeft. Onder elke pagina bevindt zich een rond vinkje dat u kunt uitschakelen om de pagina te verbergen. Het goede nieuws is dat als u van gedachten verandert, u het vakje snel weer kunt aanvinken en de startschermpagina op een later tijdstip kunt terughalen.

Als u eenmaal tevreden bent met de resultaten, drukt u gewoon op Gereed en bent u klaar om te gaan.

We hebben in eerste instantie ontdekt dat u waarschijnlijk een of twee paginas wilt verbergen - waarschijnlijk de apps die u zelden gebruikt - maar na verloop van tijd hebben we het aantal startschermpaginas langzaam verminderd. U moet echter altijd minimaal één startschermpagina hebben.

Waar de app-bibliotheek echt nuttig is, is dat je die apps kunt verbergen die je niet zo vaak gebruikt, maar op je telefoon wilt houden.

Als u van plan bent een aantal startschermpaginas te behouden In plaats van de app volledig van uw iPhone te verwijderen, kunt u deze naar de app-bibliotheek verplaatsen zodat deze niet op een startscherm wordt weergegeven. Houd hiervoor het startscherm lang ingedrukt om de apps te dwingen te "schudden" en druk vervolgens op het pictogram "-" alsof u de app verwijdert. Maar in plaats van op de instructie "App verwijderen" te tikken, tikt u in plaats daarvan op "Verplaatsen naar app-bibliotheek".

De app wordt verwijderd van de startschermpagina, maar niet van uw iPhone.

Nadat je iOS 14 hebt geïnstalleerd, zul je merken dat de eerste app die je daarna downloadt, niet zoals altijd op de Home verschijnt. Dat komt omdat nieuw gedownloade apps niet meer op het startscherm verschijnen, maar in plaats daarvan in de map Recent gedownload in de app-bibliotheek.

In het begin is het een raadsel, maar het kan worden opgelost in de app Instellingen als je die aanpak niet leuk vindt. Om er zeker van te zijn dat nieuw gedownloade apps nog steeds aan uw startscherm zijn toegevoegd, gaat u naar Instellingen> Startscherm en vinkt u aan of u de zojuist gedownloade app op "Toevoegen aan startscherm" of "Alleen app-bibliotheek" wilt hebben.

U zult ook zien dat u op deze pagina kunt instellen of u meldingsbadges in de app-bibliotheek wilt weergeven. We hebben het geprobeerd en het wordt heel snel erg rommelig, alsof het geen populaire app is, het laat niet zien voor welke app de melding is bedoeld.

Over het algemeen is de app-bibliotheek gemakkelijk te gebruiken en zeer logisch in zijn aanpak, maar iets om in gedachten te houden als u van plan bent hem veel te gebruiken, is dat hij de namen van uw apps op het eerste gezicht verwijdert. Dat is misschien oké voor populaire apps met gedenkwaardige pictogrammen - Twitter of Instagram - maar het is niet erg handig voor games of apps die niet echt een logo hebben dat je herkent.

Verwacht dat sommige app-pictogrammen veranderen omdat ze zich realiseren dat het app-logo als een klein vierkantje niet echt schreeuwt over wat het werkelijk is.

App Library is alleen beschikbaar in iOS 14. iOS 14 is momenteel beschikbaar als openbare bètaversie en zal naar verwachting in september beschikbaar zijn voor iPhone-gebruikers. Apple heeft nog geen officiële releasedatum vastgesteld.

Geschreven door Stuart Miles. Bewerken door Dan Grabham.