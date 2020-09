Apple-geruchten wijzen opnieuw op vier 5G-iPhones plus nieuwe hoofdtelefoons en een kleinere HomePod

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is naar verluidt bezig met het maken van miljoenen nieuwe iPhones voor dit najaar, en het is bezig met het voorbereiden van hardware-updates in zijn portfolio. Hoewel dat allemaal vrij voor de hand liggend klinkt en maanden van geruchten lijkt te echoën, publiceerde Bloomberg niettemin een rapport om te bevestigen wat we allemaal verwachten.

Ten eerste zei het dat Apple van plan is dit jaar tussen de 75 en 80 miljoen 5G-iPhones te verzenden, wat eerdere rapporten bevestigt dat Apple van plan is om 5G toe te passen, en dat de coronavirus-pandemie de productie niet ernstig heeft beïnvloed en de vraag niet heeft geschaad. Houd in gedachten dat Apple zelf heeft gezegd dat de nieuwe iPhone zal worden uitgesteld tot oktober, maar gezien het feit dat nieuwe telefoons doorgaans eind september worden gelanceerd, is dat geen noemenswaardige vertraging.

Bloombergs Mark Gurman en Debby Wu, die allebei een goede staat van dienst hebben als het gaat om het onthullen van Apples geheimen, hebben vier nieuwe iPhones met OLED-schermen - mogelijk in de maten 5,4, 6,1 of 6,7 inch - opgeëist. Verwacht ook een Pro-lijn met stalen randen, plus aluminium varianten (analist Ming-chi Kuo denkt eigenlijk dat de Pro-modellen later in het jaar zullen worden verzonden). Er komt ook een nieuwe donkerblauwe kleur om de groene te vervangen.

De 6,7-inch Pro is misschien ook het enige model dat de LIDAR-scannertechnologie van Apple ontvangt die debuteerde in de iPad Pro van dit jaar.

Over de iPad Pro gesproken, het rapport van Bloomberg ondersteunt ook bestaande rapporten over wat Apple zou plannen voor de aankondigingen van de herfsthardware. Een nieuw iPad Air-model met dunne randen in een formaat van 10,8 inch zou aan dek kunnen zijn. Er kunnen ook twee nieuwe Apple Watch-varianten komen die de Series 5 en Series 3 volgen. Ja, dat betekent dat een goedkopere Apple Watch zou kunnen debuteren. Een kleinere, goedkopere HomePod wordt ook verwacht.

Ten slotte wordt gezegd dat er over-ear-koptelefoons van het merk Apple en een nieuwe Apple TV met een bijgewerkte processor en een nieuwe afstandsbediening in de maak zijn.

Hier zijn onze geruchtenoverzichten op al deze apparaten, waar u eerdere rapportages kunt zien en zelf kunt beslissen wat legitiem is:

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Dan Grabham.