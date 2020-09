Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft iOS 13.7 uitgebracht. Het is een belangrijke software-update waarmee het COVID-19-meldingssysteem voor contactopsporing van Apple - het Exposure Notifications System - officieel kan werken zonder een aparte app te hoeven downloaden, zoals een app van een volksgezondheidsinstantie.

Instellingen> Algemeen> Software-update

De iOS 13.7-software-update introduceert een nieuwe ‌Blootstellingsmelding sectie in de Instellingen-app, waar je een schakelaar ziet om Belichtingsmeldingen in te schakelen. Apple heeft ook een nieuwe versie van iPadOS 13.7 uitgebracht, maar het Exposure Notifications System werkt niet op de iPad.

De iOS 13.7-update is via de ether beschikbaar voor alle in aanmerking komende apparaten. Ga naar Instellingen> Algemeen> Software-update om toegang te krijgen tot de update.

Instellingen> Belichtingsmeldingen> Inschakelen

Wanneer u blootstellingsmeldingen probeert in te schakelen, laat uw app Instellingen u weten of de functie beschikbaar is in uw land, staat of regio. Als je in een gebied woont dat deelneemt aan de nieuwe functie "Exposure Notifications Express" van Apple, kun je Exposure Notifications ontvangen zonder een app te hoeven downloaden. Anders moet u een app voor het traceren van contacten gebruiken via een volksgezondheidsinstantie.

Volgens Apple behoren Maryland, Nevada, Virginia en Washington DC tot de eersten die zich bij Exposure Notifications Express aansluiten, maar in de toekomst kunnen er meer staten volgen. Het gebruik van Exposure Notifications Express vereist iOS 13.7 en is volledig opt-in. Nadat je je staat of regio hebt geselecteerd en je vervolgens hebt aangemeld, kan je iPhone je vertellen of je mogelijk bent blootgesteld aan COVID-19, zonder dat je andere apps nodig hebt.

U kunt zich ook aanmelden bij Instellingen om te worden gewaarschuwd wanneer de functie in uw regio beschikbaar is.

Bekijk onze gids over hoe het blootstellingsmeldingssysteem werkt .

Houd in gedachten dat iOS 13.7 waarschijnlijk de laatste update van iOS 13.7 is, aangezien iOS 14 naar verwachting in de komende weken zal worden uitgebracht naast nieuwe iPhones.

Geschreven door Maggie Tillman.