Apple Air Tags zouden kunnen worden gelanceerd met iPhone 12

(Pocket-lint) - Apple zou in de komende maanden zijn Air Tags - ook wel bekend als Apple Tags - kunnen lanceren, als het laatste rapport te geloven is.

Volgens de Japanse blog Macotakara zal Apple zijn Tile-concurrent-tags aankondigen naast de verwachte iPhone 12 en Apple Watch Series 6 , waarvan wordt aangenomen dat ze in oktober worden onthuld.

De blog claimde ook dat de tags, waarvan wordt gezegd dat ze een reeks functies hebben, niet in de laatste plaats helpen om je verloren apparaten terug te vinden, eerder in 2020 zouden worden aangekondigd met de iPhone SE, maar ze waren vertraagd.

De suggestie dat ze aankomen met de iPhone 12 ondersteunt eerdere geruchten dat we ze voor het einde van het jaar zouden zien. Macotakara suggereert dat de Air Tags ook zouden kunnen werken met app-clips .

Eerdere geruchten suggereren dat de Air Tags een circulair ontwerp zullen hebben en dat ze bij de lancering deel zullen uitmaken van de Find My-app . Er wordt ook beweerd dat ze waterdicht zijn, een verloren modus hebben en dat ze worden gekoppeld aan uw iCloud-account door de nabijheid van een iPhone, zoals AirPods doen.

Er wordt ook gesuggereerd dat de tags een verwijderbare batterij of magnetische oplading hebben. Je kunt alles lezen over de geruchten rond de Apple Tags, of Air Tags, in onze aparte feature .

Geschreven door Britta O'Boyle.