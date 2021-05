Wat is Apple AirDrop en hoe gebruik ik het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple AirDrop is een functie binnen iOS, iPadOS en MacOS waarmee gebruikers van Apple-apparaten draadloos fotos, documenten, website, videos, notities, kaartlocaties en meer kunnen delen en ontvangen met andere Apple-apparaten in de buurt.

Het is vergelijkbaar met wat Googles Share in de buurt biedt voor Android-gebruikers, en als het werkt, is het een geweldige manier om dingen snel en gemakkelijk te delen tussen je eigen Apple-apparaten of met een ander Apple-apparaat, of je nu een contactpersoon bent of niet, zonder Mail te hoeven openen , Berichten of een andere app zoals WhatsApp en voeg het bestand toe.

Hier ziet u hoe AirDrop werkt, hoe u het gebruikt en er is ook een gedeelte over wat u moet doen als AirDrop niet werkt.

Apples AirDrop gebruikt in eerste instantie Bluetooth om een Wi-Fi-verbinding tussen twee apparaten tot stand te brengen. Beide apparaten moeten van Apple zijn, maar het werkt tussen een iPhone en iPhone, iPhone en Mac , Mac en iPad etc.

Op de twee Apple-apparaten die u voor AirDrop gebruikt, moeten Bluetooth en Wi-Fi zijn ingeschakeld en moeten ze zich binnen 9 meter (30 voet) van elkaar bevinden. Er wordt vervolgens een firewall gemaakt rond de peer-to-peer Wi-Fi-verbinding van beide apparaten en bestanden die met AirDrop worden verzonden, worden gecodeerd.

Wanneer u het pictogram voor delen op een bestand of foto selecteert, verschijnen apparaten in de buurt die AirDrop ondersteunen - en waarvan de AirDrop-instellingen niet zijn ingesteld op Ontvangen uit op iPhone, iPad of iPod Touch of Niemand op Mac - automatisch onder het bestand in het deelscherm. Wanneer u op de ontvanger tikt, krijgen ze een melding en hebben ze de mogelijkheid om het bestand te accepteren of te weigeren.

Apple AirDrop zal het bestand vervolgens via de Wi-Fi-verbinding overbrengen. Het gebruikt nooit NFC, Bluetooth of Bluetooth Low Energy voor overdracht zoals sommige andere services gebruiken, wat betekent dat de overdracht normaal gesproken erg snel is.

Om AirDrop te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw wifi en Bluetooth zijn ingeschakeld en dat eventuele persoonlijke hotspots zijn uitgeschakeld. U moet er ook voor zorgen dat uw AirDrop-instellingen zijn ingesteld op Alleen contacten of Iedereen in plaats van Ontvangen uit wanneer u bestanden ontvangt, en hetzelfde geldt voor het apparaat waarmee u de inhoud deelt.

Alleen voor contacten moet het Apple-apparaat waarmee u inhoud deelt, uw e-mailadres of mobiele nummer in uw contactkaart hebben staan om AirDrop te laten werken. Als u of zij die informatie niet hebben, zorg er dan voor dat de AirDrop-instellingen van beide apparaten zijn ingesteld op Iedereen.

Wanneer u klaar bent om een bestand, foto, webpagina of wat u maar wilt delen op uw iPhone, iPad of iPod Touch, opent u het bestand en tikt u op het pictogram voor delen.

Alle Apple-apparaten in de buurt die aan uw Apple ID zijn gekoppeld, verschijnen onmiddellijk onder de inhoud die u deelt met het AirDrop-logo (vijf blauwe bijna cirkels) ernaast. Als u op het apparaat tikt, wordt het bestand rechtstreeks naar dat Apple-apparaat gestuurd.

Om andere Apple-apparaten in de buurt te zien, tikt u op het AirDrop-logo onder de rij met voorgestelde contacten (als ze niet onder de inhoud verschijnen) en kiest u vervolgens de AirDrop-gebruiker met wie u het bestand wilt delen. De gebruiker heeft dan de optie om het bestand op zijn apparaat te accepteren of te weigeren.

Als ze accepteren, komt de AirDrop door in dezelfde app als waarvandaan deze is verzonden, dus een Safari-webpagina wordt onmiddellijk geopend in Safari, terwijl een foto onmiddellijk verschijnt in de Fotos-app . Hetzelfde gebeurt wanneer u een bestand accepteert.

U krijgt geen melding voor accepteren of weigeren wanneer u iets naar uzelf verzendt, zolang beide apparaten zijn aangemeld met dezelfde Apple ID. Het bestand wordt automatisch verzonden naar het andere apparaat dat u kiest.

Wanneer u klaar bent om een bestand te delen met AirDrop op uw Mac, opent u het bestand dat u wilt verzenden en klikt u op de knop Delen in het app-venster. U kunt ook Control-klikken op het bestand in de Finder en delen kiezen in het snelmenu.

U moet dan AirDrop kiezen uit de opties voor delen en de AirDrop-ontvanger selecteren in het AirDrop-vak. U kunt ook de Finder starten en de AirDrop openen vanuit de linkerbalk. Het is dan mogelijk om het bestand naar de ontvanger te slepen en neer te zetten.

Om bestanden te ontvangen, moet u op Accepteren of Weigeren tikken wanneer het verzoek wordt weergegeven als een melding of als een bericht in het AirDrop-venster. Als u accepteert, wordt het bestand opgeslagen in uw map Downloads.

Er zijn drie instellingsopties beschikbaar in de AirDrop-instellingen van de iPhone, iPad en iPod Touch: Ontvangen uit, Alleen contacten, Iedereen.

Als Ontvangen uit is aangevinkt, ontvang je geen AirDrop-verzoeken. Als Alleen contacten is aangevinkt, kunnen alleen uw contacten uw apparaat zien verschijnen. Als Iedereen is aangevinkt, kunnen alle Apple-apparaten in de buurt die AirDrop gebruiken, uw apparaat zien.

Om de instellingen te wijzigen: Open Instellingen> Algemeen> AirDrop> Kies uw instelling.

Je kunt ook naar beneden vegen vanuit de rechterbovenhoek op een iPhone X of nieuwer, of een iPad met iOS 12 of iPadOS om het Control Center te openen. Als je een iPhone 8 of ouder hebt, veeg je vanaf de onderkant omhoog om het Control Center te openen.

Druk vanuit het Control Center stevig op de kaart met netwerkinstellingen of houd deze vast en houd vervolgens het AirDrop-pictogram aangeraakt om de instellingsopties te openen.

Er zijn drie instellingsopties beschikbaar in de AirDrop-instellingen op de Mac , net als op de iPhone, iPad en iPod Touch, maar ze zijn iets anders geformuleerd. Op Mac zijn de opties Laat me ontdekt worden door: niemand, alleen contacten of iedereen.

Om de instellingen te wijzigen, open Finder> Tik op AirDrop in de linkerbalk> Tik op het blauwe "Laat me ontdekt worden door: [Niemand, Alleen contacten, Iedereen]"> Selecteer de optie die je wilt kiezen.

AirDrop werkt met iPhone, iPad, iPod Touch en Mac. Elke iPhone, iPad of iPod Touch moet iOS 7 of hoger hebben en elke Mac moet in 2012 of later zijn geïntroduceerd (met uitzondering van de Mac Pro uit 2012) en met OS X Yosemite of hoger.

AirDrop werkt niet op Android- of Windows-apparaten.

AirDrop is briljant - als het werkt - maar het kan een beetje glitchy zijn. Hier zijn een paar tips om te proberen als AirDrop niet voor u werkt op uw iPhone, iPad, iPod Touch of Mac.

Controleer of beide apparaten die verzenden en ontvangen, Wi-Fi en Bluetooth hebben ingeschakeld

Zorg ervoor dat persoonlijke hotspots zijn uitgeschakeld

Zorg ervoor dat beide apparaten zich binnen 9 meter (30 voet) van elkaar bevinden

Indien ingesteld om alleen te ontvangen van Contacten, moeten beide apparaten zijn aangemeld bij iCloud en moet het e-mailadres of telefoonnummer dat is gekoppeld aan de Apple ID van de afzender in de Contacten-app van het ontvangende apparaat staan.

Als u Ontvangen uit ziet op uw iPhone, iPad of iPod Touch en u kunt niet tikken om het te wijzigen: Ga naar Instellingen> Schermtijd> Inhouds- en privacybeperkingen> Toegestane apps> Zorg ervoor dat AirDrop is ingeschakeld.

Op Mac: kies Apple-menu> Systeemvoorkeuren> Beveiliging en privacy> klik op het tabblad Firewall> klik op het slot> voer uw wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd> klik op Firewall-opties> Deselecteer "Alle inkomende verbindingen blokkeren".

Geschreven door Britta O'Boyle.