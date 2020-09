Widgets toevoegen aan het startscherm van uw iPhone in iOS 14

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Welkom in de nieuwe wereld van widgets in iOS 14.

Het moet gezegd worden dat Apple widgets in deze versie van iOS heeft opgenomen. Eerder toonde het geen enkele neiging om te rotzooien met de standaard lay-out van het startscherm in iOS, en gaf het de voorkeur aan aanpassingen aan bijvoorbeeld Android en Windows Phone.

Maar iOS 14 verandert dat allemaal. We hebben niet alleen widgets, die we hier behandelen, maar er is ook een nieuwe app-bibliotheek die werkt als de app-lade in Android.

Simpel gezegd, het stelt je in staat om enkele van je startschermpaginas te verbergen (afgezien van de belangrijkste) en door je apps te bladeren op categorie (of ze te zoeken, wat je al zou kunnen doen).

Maar terug naar widgets! Voorheen waren widgets alleen beschikbaar op het scherm Vandaag. Dat is het scherm dat u ziet wanneer u vanaf het eerste startscherm naar links veegt.

Dit blijft belangrijk, want het is nog steeds een thuis voor uw nieuwe, verbeterde widgets. Alleen kunt u ze nu op uw startscherm plaatsen zoals u dat wilt.

De nieuwe stijl Widgets in iOS 14 tonen u in één oogopslag informatie en, zoals u zult zien, kunt u ze plaatsen zoals u wilt en in verschillende formaten. Momenteel hebben alleen geïntegreerde apps widgets, maar dit zal veranderen.

1. Houd op het startscherm ingedrukt alsof u apps gaat verplaatsen of bin. Wanneer de pictogrammen beginnen te trillen, ziet u linksboven een nieuw + pictogram waarmee u widgets kunt toevoegen, afhankelijk van wat er al is geïnstalleerd.

U ziet dan de pop-up van de widgetlade zoals rechts hieronder. U kunt ook naar de weergave Vandaag gaan en u ziet widgets zoals aan de rechterkant.

2. U ziet dan deze pop-up waarmee u naar widgets kunt zoeken of u kunt er een kiezen uit de widgetafbeeldingen.

3. Tik op de gewenste widget. U kunt dan door de verschillende formaten bladeren die voor u beschikbaar zijn. Als je bij de juiste bent, tik je op Widget toevoegen.

U kunt ervoor kiezen om door meer opties voor elke widget (verschillende formaten) te bladeren of u kunt widgets gewoon naar het startscherm of het scherm Vandaag slepen. De bestaande pictogrammen worden dan verplaatst, wat betekent dat het wat werk kost om uw startscherm te ordenen.

U kunt uw widgets ook opnieuw ordenen op het scherm Vandaag, zoals hier wordt weergegeven:

Er is ook iets dat Smart Stack wordt genoemd, waarmee u een stapel widgets kunt maken die optioneel intelligentie op het apparaat kunnen gebruiken om u de juiste widget te geven op basis van tijd, locatie en activiteit - hoewel onze slimme stapel ons niet helemaal kan meten nog.

U kunt door de slimme stapel vegen om de verschillende widgets te zien. Dit werkt erg goed, maar zal niet zo intuïtief zijn voor nieuwe gebruikers.

Omdat het je zoveel opties biedt die iPhone-gebruikers niet eerder hebben gehad, voel je een gevoel van vrijheid bij hen, maar ook een totale verwarring over wat je waar moet plaatsen.

We hebben vastgehouden aan eenvoudige kalender-, activiteits- en weerwidgets op ons startscherm in plaats van heel veel widgets - hoewel we schakelen tussen het stapelen en niet-stapelen.

Als je op ons lijkt, wil je misschien een paar widgets op je startscherm of een enkele stapel.

Geschreven door Dan Grabham.