Wat zijn app-clips op de iPhone en hoe werken ze?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples iOS 14-software wordt geleverd met een groot aantal functies, waaronder app-clips, dit zijn fragmenten of clips van een app die zich richten op het deel van de app dat je nodig hebt, waardoor de toegang tot bepaalde taken gemakkelijker wordt.

Hier leggen we alles uit wat u moet weten over app-clips en hoe ze werken.

Er is een app voor vrijwel alles wat u op uw iPhone zou willen doen, maar er zijn vaak momenten waarop u de app niet heeft wanneer u deze nodig heeft, zoals een specifieke parkeer-app wanneer u betaalt voor parkeren. Dat is waar app-clips binnenkomen.

Een App Clip is een klein onderdeel van een app dat is gericht op een specifieke taak en is ontworpen om te verschijnen zodra je het nodig hebt, zoals het bestellen van koffie of het huren van een scooter.

App-clips zijn klein van formaat - minder dan 10 MB - starten binnen enkele seconden op de onderkant van uw iPhone en u hoeft niet meer de juiste app op uw iPhone te vinden of deze te downloaden uit de App Store, die beide veel langer duren dan het starten van de App Clip.

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn app-clips fragmenten of clips van een app die zich richten op het deel van de app dat je nodig hebt, zoals de betaalpagina voor parkeren.

Als er op dat moment een App Clip beschikbaar is voor de app die je nodig hebt, kun je deze vinden via App Clip-codes, NFC-tags of QR-codes, ze scannen met de camera van je iPhone of op de NFC-tag tikken. Ze kunnen ook worden gestart vanuit Safari, Kaarten, Berichten en de categorie Recent in de App-bibliotheek.

Een App Clip-kaart verschijnt onderaan uw iPhone-scherm met de optie om de App Clip te "Openen". De taak die de App Clip zal voltooien wanneer u op Openen tikt, wordt weergegeven naast de actieknop Openen, onder de naam van de app.

Als je bijvoorbeeld een scootmobiel wilt huren via Spin, verschijnt er een Spin App Clip onderaan je iPhone als je de code op de scootmobiel scant, met "Tik op Openen om deze scootmobiel te ontgrendelen en te rijden".

Nadat u op openen heeft getikt, verschijnt de optie om te betalen met Apple Pay en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. U hoeft niet de volledige app te openen om de taak te voltooien, maar er is de optie om de volledige app in de App Store bovenaan de pagina te zien als u deze wilt downloaden, of bekijk deze als u deze al heeft. op je iPhone.

U kunt inloggen met Inloggen bij Apple voor de apps waarvoor u zich moet aanmelden en direct transacties uitvoeren met Apple Pay, waardoor alles snel, eenvoudig en veilig is. Als u klaar bent met de taak, verdwijnt de app-clip.

Of een App Clip beschikbaar is voor een bepaalde app, is afhankelijk van de ontwikkelaars. De functie is logischer voor sommige apps dan voor andere, zoals parkeer-apps of fiets- of scooterverhuur-apps. We zullen deze functie continu updaten wanneer we apps ontdekken die app-clips aanbieden.

Hier is een lijst met enkele van de beschikbare apps die app-clips aanbieden:

Draai

Etsy

Laat recepten vallen

Park Whiz

Phoenix 2

Panera Brood

ChibiStudio

Pakket - Levering volgen

SignEasy

SmartGym

Kom tot rust

WaterMinder

Stop met woede

CardPointers

App-clips zijn beschikbaar als onderdeel van iOS 14, dat nu beschikbaar is om te downloaden voor iPhone 6s en hoger.

U kunt onze functie iOS 14-systeemvereisten lezen voor meer informatie.

Geschreven door Britta O'Boyle.