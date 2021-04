Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Misschien heb je deze kop gezien en dacht je: "Het is gemakkelijk om een screenshot te maken. Hebben ze daar een hele how-to voor gepubliceerd?" Maar luister naar ons.

Er is meer dan één iPhone en voor bepaalde modellen is een andere reeks acties nodig om snel een afbeelding op te slaan van wat er op uw scherm te zien is. Hetzelfde met de iPad. Als u bijvoorbeeld al jaren een iPhone 7 bezat en onlangs een upgrade naar de iPhone 12 mini hebt uitgevoerd , heeft u misschien geen idee hoe u een screenshot moet maken.

Het hele proces is veranderd sinds het verwijderen van de homeknop, vandaar deze stapsgewijze handleiding.

We hebben ook precies beschreven waar u uw schermafbeeldingen kunt vinden nadat u ze hebt gemaakt, plus hoe u uw scherm kunt opnemen en de video kunt opslaan.

Nadat je een screenshot hebt gemaakt, verschijnt er kort een miniatuur in de hoek van je scherm. Tik op de miniatuur om deze te openen of veeg naar links om deze te sluiten. Als u een screenshot van een webpagina maakt, is er een geweldige truc om de webpagina van de volledige pagina te zien, waarover u in onze afzonderlijke functie kunt lezen.

Om een screenshot te maken op iPhone-modellen met Face ID: Druk tegelijkertijd op de zijknop en de knop Volume omhoog en laat vervolgens beide knoppen snel los.

Om een screenshot te maken op iPhone-modellen met Touch ID en een zijknop: Druk tegelijkertijd op de zijknop en de startknop en laat vervolgens beide knoppen snel los.

Om een screenshot te maken op iPhone-modellen met Touch ID en een bovenste knop: Druk tegelijkertijd op de bovenste knop en de startknop en laat vervolgens snel beide knoppen los.

Nadat je een screenshot hebt gemaakt, verschijnt er kort een miniatuur in de hoek van je scherm. Tik op de miniatuur om deze te openen of veeg naar links om deze te sluiten.

Druk tegelijkertijd op de bovenste knop en de knop Volume omhoog en laat vervolgens beide knoppen snel los.

Druk tegelijkertijd op de bovenste knop en de startknop en laat vervolgens beide knoppen snel los.

De iPad Air (2020) heeft Touch ID ingebouwd in de aan / uit-knop. Om een screenshot te maken op de iPad Air (2020) , druk je tegelijkertijd op de aan / uit-knop met Touch ID en de volume-omhoogknop en laat je beide knoppen snel los.

Open de Fotos-app op uw iPhone of iPad en ga vervolgens naar Albums> Schermafbeeldingen om al uw schermafbeeldingen te vinden.

Voeg eerst de optie voor schermopname toe aan uw Control Center: Instellingen> Controlecentrum> Tik op "+" naast Schermopname. Veeg vervolgens op een iPhone X of hoger of een iPad met iOS 12 of hoger of iPadOS omlaag vanuit de rechterbovenhoek van het scherm om het Control Center te openen. (Oudere apparaatbezitters kunnen vanaf de onderkant van elk scherm omhoog vegen).

Volg nu deze stappen:

Druk lang op de schermknop Opnemen (rode cirkel) en tik op Microfoon. Tik op Opname starten en wacht tot het aftellen. Open Controlecentrum en tik op de rode cirkelknop om de opname te stoppen. Of tik op de rode statusbalk bovenaan uw scherm en tik op Stop.

Dat is het! Ga nu naar de Fotos-app en selecteer uw schermopname (deze wordt opgeslagen als een videobestand).

Bekijk hier Apples iPhone-ondersteuningspagina of iPad-ondersteuningspagina hier.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.