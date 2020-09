Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar introduceert Apple een nieuwe grote software-update voor de iPhone. Voor 2020 heet die update iOS 14.

Apple heeft tijdens de World Wide Developer Conference (WWDC) in juni een voorproefje gegeven van de nieuwe iOS-functies die we met iOS 14 kunnen verwachten. In deze functie duiken we in wat uw iPhone kan doen met de nieuwe software nu we deze op onze iPhone XS Max hebben geïnstalleerd en deze al een paar maanden gebruiken.

Als je wilt weten of iOS 14 op je iPhone kan draaien, bekijk dan onze iOS 14-functie voor systeemvereisten .

Officiële release in september

Nieuwe iPhone 12 komt pas in oktober uit

Apple heeft eind juni een voorproefje gegeven van iOS 14 tijdens de online Worldwide Developers Conference . Een bètaversie van iOS 14 is beschikbaar voor ontwikkelaars om te testen en is nu beschikbaar voor leden van het publiek om te downloaden en te testen. We verwachten dat iOS 14 de komende dagen wordt gelanceerd.

Dit zijn de functies die naar compatibele iPhones komen wanneer iOS 14 later in 2020 wordt gelanceerd - we hebben ze uitgeprobeerd als onderdeel van de bètasoftware en we hebben ze hieronder vermeld, samen met onze gedachten.

Voorheen waren widgets alleen beschikbaar op het Today-scherm, maar met iOS 14 bieden nieuwe widgets in één oogopslag actuele informatie en kun je ze in verschillende formaten op elke startschermpagina vastzetten. Ja, het is net als de widgets op Android (en inderdaad de live-tegels op Windows Phone).

Houd gewoon op het startscherm ingedrukt om de nieuwe opties te zien, net alsof u apps gaat verplaatsen of weggooien. Linksboven staat een nieuw + -pictogram waarmee u widgets kunt toevoegen, afhankelijk van wat er is geïnstalleerd.

U kunt ervoor kiezen om door meer opties voor elke widget (verschillende formaten) te bladeren of u kunt widgets gewoon naar het startscherm of het scherm Vandaag slepen. De bestaande pictogrammen worden dan verplaatst, wat betekent dat het wat werk kost om uw startscherm te ordenen.

Er is ook zoiets als Smart Stack, waarmee u een stapel widgets kunt maken die optioneel intelligentie op het apparaat kunnen gebruiken om u de juiste widget te geven op basis van tijd, locatie en activiteit - hoewel onze slimme stapel ons niet helemaal kan meten nog. U kunt door de slimme stapel vegen om verschillende widgets te zien. Dit werkt erg goed, maar zal niet zo intuïtief zijn voor nieuwe gebruikers.

Omdat het je zoveel opties biedt die iPhone-gebruikers niet eerder hebben gehad, voel je een gevoel van vrijheid bij hen, maar ook een totale verwarring over wat je waar moet plaatsen. We hebben vastgehouden aan eenvoudige kalender-, activiteits- en weerwidgets op ons startscherm in plaats van heel veel widgets - hoewel we schakelen tussen het stapelen en niet-stapelen ervan.

De app-bibliotheek is een nieuw scherm dat zichzelf aan het einde van uw startschermpaginas plaatst. Het organiseert automatisch al uw apps in mappen, zoals Sociaal of Recent toegevoegd, evenals Suggesties, en toont u apps die op dat specifieke moment nuttig kunnen zijn. U kunt kiezen hoeveel startschermpaginas u wilt weergeven en hele paginas verbergen voor snelle toegang tot de app-bibliotheek.

Nogmaals, dit creëert nieuwe opties voor je, maar als je gewend bent om toch naar je apps te zoeken met de Spotlight-zoekopdracht, voegt het niet echt iets nieuws toe. We ontdekten dat het onze voorkeur was om twee startschermen van essentiële apps te hebben, gevolgd door het scherm App Library (we hebben onze andere schermen verborgen, die je in het bovenstaande voorbeeld kunt zien). Om naar het scherm Paginas bewerken te gaan, houdt u uw scherm ingedrukt alsof u een app-pictogram weggooit en tikt u op de rij met stippen boven het dock.

Een app-clip is een klein onderdeel van een app - kleiner dan 10 MB - die is gekoppeld aan een bepaald product of bedrijf en is ontworpen om onmiddellijk te worden gedownload zodra dat nodig is. App-clips zouden binnen enkele seconden moeten worden geladen om een specifieke taak te voltooien, zoals betalen voor parkeren of koffie kopen, die als een kaart onder aan het scherm van je iPhone wordt weergegeven. Het is dus geen volledige app-download.

App-clips kunnen gemakkelijk worden ontdekt en geopend door een nieuwe door Apple ontworpen app-clipcode te scannen of via NFC-tags en QR-codes, en wanneer ze worden gedeeld in Berichten of Safari.

App-clips worden na 30 dagen automatisch van uw apparaat verwijderd.

Zoals je kunt zien in ons voorbeeld hierboven, kun je met Berichten gesprekken bovenaan je berichtenlijst vastzetten, zoals WhatsApp dat al kan. Vermeldingen en inline-antwoorden worden ook geïntroduceerd in groepsthreads en er zullen ook nieuwe Memoji-opties zijn, evenals de optie om een groepsfoto in te stellen met een afbeelding of emoji. Gebruikers kunnen een groepsgesprek dempen, maar ontvangen ook een melding wanneer hun naam ook direct wordt genoemd.

Siri is opnieuw ontworpen in iOS 14, dus nu verschijnt het op de pagina waarop u zich bevindt (zoals u hier kunt zien) in plaats van een heel nieuw scherm te openen. Het krijgt ook een groot aantal nieuwe functies, waaronder betere vertaalfunctionaliteit (dankzij de Translate-app, zie hieronder) en uitbreiding van kennis. U kunt ook beginnen met het opnemen en verzenden van een audiobericht met Siri.

Er is een nieuwe Translate-app met vertaling van spraak en tekst in 11 verschillende talen. De app werkt offline voor persoonlijke spraak- en tekstvertaling met behulp van de Neural Engine van Apple. Als u uw iPhone in de liggende modus zet (zoals hier), wordt de gespreksmodus gestart en wordt automatisch gedetecteerd welke talen worden gesproken.

Kaarten krijgen fietsaanwijzingen in iOS 14, samen met routes voor elektrische voertuigen en samengestelde gidsen. Fietsaanwijzingen houden rekening met de hoogte, hoe druk een straat is en of er trappen op de route zijn. Deze nieuwe functies werkten niet toen we ze in de bèta gingen uitproberen.

De functie voor het routeren van elektrische voertuigen voegt laadstops toe langs een geplande route op basis van de huidige voertuiglaad- en ladertypen, terwijl gidsen een samengestelde lijst bieden met interessante plaatsen om te bezoeken in een stad, zoals populaire attracties of een nieuw restaurant.

Digitale autosleutels worden geleverd met iOS 14, zodat gebruikers een iPhone of Apple Watch Series 5 kunnen gebruiken om hun auto te ontgrendelen en te starten. Ze gebruiken NFC en je kunt digitale autosleutels delen via Berichten, zodat iemand anders bijvoorbeeld in je auto kan rijden. U kunt ze ook uitschakelen via iCloud als u een apparaat kwijtraakt. We hebben dit nog niet kunnen uitproberen, maar we hopen dat we het snel kunnen doen.

Het is vermeldenswaard dat autosleutels alleen door bepaalde apparaten worden ondersteund: iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2e generatie) en Apple Watch Series 5.

Apple stelt gebruikers in staat apps van derden in te stellen als hun standaardapps boven Apples eigen apps in iOS 14. U kunt Chrome of Gmail instellen als respectievelijk uw standaardbrowser en e-mailapp, bijvoorbeeld wanneer u op een link tikt of een e-mailadres, wordt het automatisch altijd geopend in die apps.

De nieuwe iOS 14-software brengt Picture-in-Picture-ondersteuning naar de iPhone, zodat gebruikers een video kunnen bekijken of een FaceTime-gesprek kunnen voeren terwijl ze een andere app gebruiken.

De Activity-app krijgt een nieuw ontwerp voor iOS 14, zoals je hier kunt zien, evenals een nieuwe naam - Fitness. Ringen, trainingen en trends worden allemaal op één pagina weergegeven, waardoor je gemakkelijker toegang hebt tot informatie, en er is ook compatibiliteit voor nieuwe trainingen toegevoegd, waaronder dans.

De Health-app heeft nu secties voor het beheren van slaap en een nieuwe Health Checklist, een gecentraliseerde plaats voor het beheren van gezondheids- en veiligheidsfuncties zoals Emergency SOS, Medical ID, ECG en Fall Detection, onder andere. Er is ook ondersteuning toegevoegd voor nieuwe gegevenstypen onder mobiliteit, medische dossiers, symptomen en ECG.

Met iOS 14 moeten alle apps toestemming van de gebruiker hebben voordat ze gebruikers volgen en op de productpaginas van de App Store zullen samenvattingen worden weergegeven van de zelfgerapporteerde privacypraktijken van ontwikkelaars - vergelijkbaar met een voedseletiket.

Gebruikers kunnen ook bestaande accounts upgraden om in te loggen met Apple, ervoor kiezen om hun geschatte locatie te delen in plaats van hun precieze locatie wanneer ze locatietoegang aan een app verlenen, en krijgen meer transparantie over het gebruik van de microfoon en camera door een app.

Safari biedt een privacyrapport in iOS 14 zodat gebruikers kunnen zien welke cross-site trackers zijn geblokkeerd, evenals wachtwoordbewaking om gebruikers te helpen opgeslagen wachtwoorden te detecteren die mogelijk betrokken waren bij een datalek. Er wordt ook een ingebouwde vertaling voor hele webpaginas toegevoegd - een functie die Chrome al biedt.

De Home-app krijgt ook nieuwe automatiseringssuggesties en uitgebreide bedieningselementen in Control Center met iOS 14, evenals nieuwe functies zoals Adaptieve verlichting voor compatibele lichten en gezichtsherkenning op het apparaat voor compatibele cameras.

Adaptieve verlichting zorgt ervoor dat slimme lampen de kleurtemperatuur gedurende de dag automatisch aanpassen, terwijl gezichtsherkenning op het apparaat vrienden en familie identificeert met behulp van de informatie die het al heeft.

De Weer-app en -widget krijgen neerslaggrafieken voor het volgende uur in iOS 14, waarin neerslag van minuut tot minuut wordt weergegeven wanneer regen in de voorspelling valt.

Degenen met een paar draadloze oordopjes van Apple zullen zien dat ze de mogelijkheid krijgen om naadloos te schakelen tussen Apple-apparaten met automatische apparaatwisseling in iOS 14.

De Find My-app voegt ondersteuning toe voor het zoeken naar producten en accessoires van derden in iOS 14, met het nieuwe Find My-programma voor netwerkaccessoires. Dit betekent dat gebruikers de Zoek mijn-app kunnen gebruiken om andere items te zoeken, evenals Apple-apparaten en alle contacten waarmee ze locaties delen.

Toegankelijkheidsfuncties in iOS 14 zijn onder andere Headphone Accommodation, die zachte geluiden versterken en audio afstemmen om muziek, films, telefoontjes en podcasts helderder en duidelijker te laten klinken. Er is ook gebarentaaldetectie in Group FaceTime in iOS 14, waardoor de persoon die ondertekent prominenter aanwezig is in een videogesprek.

Bovendien herkent VoiceOver - een schermlezer voor de blindengemeenschap - automatisch wat er visueel op het scherm wordt weergegeven.

Apple heeft gezegd dat de nieuwe iOS 14-softwarefuncties dit najaar beschikbaar zullen zijn als een gratis software-update voor iPhone 6s en later.

Geschreven door Britta O'Boyle en Dan Grabham.