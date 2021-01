Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples iPhone 11-modellen en iPhone 12-modellen zijn voorzien van eenU1-chip - of ultrabreedbandchip - waarmee ze nauwkeurig kunnen lokaliseren en communiceren met andere met U1 uitgeruste apparaten. De chip biedt ook een verbeterd ruimtelijk inzicht.

Het is echter mogelijk om de U1-chip uit te schakelen. Dit is wat de U1-chip kan doen, waarom u deze mogelijk wilt uitschakelen en hoe u deze kunt uitschakelen op de iPhone 11- en iPhone 12-modellen .

De U1 is een chip van Apple waarmee sommige van zijn recentere iPhone-modellen (of elk met de U1 uitgerust apparaat) de exacte positie ten opzichte van andere apparaten in dezelfde kamer kunnen detecteren. De U1 voegt zich bij andere "speciale" chips die door Apple zijn ontwikkeld, zoals de W1- en de H1-chip in AirPods. Elke chip heeft gespecialiseerde taken die hij afhandelt, waardoor de apparaten van Apple efficiënter kunnen werken en beter kunnen worden geïntegreerd.

Pocket-lint heeft hier een uitleg over de U1-chip, maar in een notendop: het gebruikt technologie, Ultra Wideband (UWB) genaamd, om locatie en ruimtelijk inzicht te bepalen. Apple noemt Ultra-Wideband "GPS op de schaal van uw huiskamer", en de iPhone 11-modellen en iPhone 12-modellen gebruiken dit systeem momenteel om Wi-Fi- en Bluetooth-verbindingen te verbeteren, en om AirDrop beter en slimmer te laten werken.

Sommige gebruikers klaagden over de manier waarop de met U1 uitgeruste iPhone 11 en iPhone 11 Pro locatiegegevens kunnen volgen, zelfs als de locatiediensten zijn uitgeschakeld. Als reactie hierop heeft Apple een software-update uitgebracht waarmee gebruikers de U1-chip kunnen uitschakelen.

Toen de iPhone 11-modellen oorspronkelijk werden uitgebracht, waren er ook berichten dat UWB-technologie in sommige landen, zoals Rusland, Iran, Argentinië en Indonesië, niet was toegestaan.

Hierdoor is het mogelijk om de U1-chip permanent uit te schakelen.

Om ervoor te zorgen dat uw iPhone uw locatie niet langer altijd volgt, doet u het volgende:

Zorg ervoor dat uw iPhone 11 of iPhone 12 iOS 13.3.1 of hoger gebruikt Open de Instellingen-app op uw iPhone. Ga naar en tik op Privacy. Tik op Locatieservices. Selecteer Systeemservices in de lijst Ga naar de optie Netwerken en draadloos en schakel deze uit. Bevestig om de U1-chip uit te schakelen.

Opmerking: door de U1-chip uit te schakelen, kan uw iPhone geen locatiediensten meer gebruiken om uw Wi-Fi- en Bluetooth-verbindingen te verbeteren.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.